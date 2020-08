(C25N) Tras una semana de reclamos de varios sectores, finalmente el municipio local decidió habilitar las salidas recreativas, actividades deportivas (Running y Ciclismo) y la ampliación del horario comercial de 09:00 a 20:00 hs.

Informe del municipio 29/08/20

La Municipalidad de Catriel comunica que, en vista la situación existente ante el Covid-19 y las medidas dispuestas primeramente por el gobierno provincial y adheridas en parte por el Comité de Prevención local, en el que participan Salud pública y privada, instituciones eclesiásticas, Policía, Bomberos, Cámara de Comercio; Poder Ejecutivo y Legislativo Municipal.

Y considerando que algunos puntos referentes a distintas actividades son propicios a flexibilización.

La Intendenta Municipal, tras llevar adelante una minuciosa evaluación de cada uno de ellos y solicitando asesoramiento calificado ante este contexto, se ha resuelto lo siguiente:

*Quedan habilitadas, de lunes a sábados hasta las 19 hs, las salidas recreativas, tras recomendación del colegio médico, institución que elevó nota al ejecutivo municipal, siempre que se respete el distanciamiento y uso de tapa boca.

En el mismo sentido, las caminatas, running y ciclismo, se podrán llevar adelante de forma individual, no permitiéndose dichas actividades de forma grupal.

*El horario de comercio para actividades esenciales y no esenciales, retorna al de 9 a 20hs, de lunes a sábados, respetando terminaciones de DNI según corresponda, mientras que los que tienen que ver con la gastronomía, podrán extender su actividad hasta las 23 hs en modalidad delivery y take away.

*Continua la prohibición de reuniones (juntadas) en salones, viviendas o cualquier otra dependencia, solicitando la intervención de la fiscalía local actuar ante este tipo de reuniones sociales.

*El uso de tapa bocas y distanciamiento social seguirá siendo de carácter obligatorio, estando sujeto ante su incumplimiento, al labrado de actas al individuo, como así también la obligatoriedad de comerciantes a disponer y hacer cumplir todas y cada una de las pautas estipuladas dentro de los protocolos ya informados.

De esta manera, nuestra ciudad no desobedece las disposiciones del gobierno provincial dispuestas para todos los municipios que integran el departamento de General Roca, si no que adecua a la situación en particular de nuestra ciudad.

Cabe destacar, que todo tipo de flexibilización, conlleva un indispensable compromiso de todos los vecinos, ya que nos encontramos inmersos en una situación sanitaria alarmante, con 47 casos confirmados y casi 200 personas aisladas (que no deben salir bajo ninguna circunstancia) y no será posible llegar a buen puerto sin la debida responsabilidad ciudadana.

Esto es un paso y una fuerte apuesta al sentido común y solidaridad colectiva.

Por ello solicitamos encarecidamente tener responsabilidad individual y civil que no es más que pedir que seamos buenos y responsables vecinos cumpliendo con todas las recomendaciones de salud

Esta situación atípica, no le compete a sectores determinados, nos involucra a todos como sociedad