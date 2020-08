(C25N) “Salir a caminar, a correr, andar en bici y demás, estoy de acuerdo que se siga haciendo”, manifestó la Dra. Laura Leiva, directora del hospital Catriel con respecto a las nuevas medidas restrictivas adoptadas en la ciudad por parte del COEM para frenar el avance del virus.

“Estamos trabajando muy duro, con muchos aislados y sospechosos, son 30 positivos, y la cifra de personas aisladas supera las 160”, informó la Dra. Leiva en diálogo con “Radio Alas”.

SALIDAS RECREATIVAS

Luego de los anuncios del gobierno provincial de regresar a fase 1, la intendente municipal mantuvo una reunión virtual con la gobernadora Arabela Carreras, y luego con el COEM donde se dispusieron algunas flexibilizaciones, aunque se determinó prohibir hasta el 7 de septiembre las salidas recreativas, deportivas y bicicleteadas, entre otras disposiciones.

La Dra. Leiva dio a conocer su punto de vista con respecto a estas restricciones: “mi pedido es que no se sigan juntando en un asado, no quiero que salgan a las plazas a sentarse a tomar mate, no quiero que las criaturas estén jugando en los juegos de las plazas, a eso me refiero con evitar las salidas recreativas”.

“Como Directora del Hospital siempre recomiendo las salidas como parte de salud, la recreación de salir caminar, a correr, andar en bici y demás, yo estoy de acuerdo que se siga haciendo, pero bueno hay que respetar lo que dice la mayoría”, aclaró.

ALTAS

Con respecto a los nuevos casos de coronavirus que se registraron en la localidad, la médica anunció: “esta semana comenzamos con las altas, reevaluando cómo lo vamos a hacer y quienes serían. Debemos aclarar que las altas no significan que se termine el aislamiento de esas personas, que debe ser de 14 días. El alta de covid-19, si están asintomáticos, se da a los 10 días, pero el aislamiento es de 14 días”. Concluyó la directora del hospital