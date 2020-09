(C25N) “Constatamos más de 20 empresas con personal de afuera”. Dijo uno de los referentes que reclamaba trabajo esta mañana.

Apostados en el ingreso a yacimientos cercanos a Catriel, no permitieron ingresar a los operarios que no fueran oriundos de la localidad, obligándolos a volver, “queremos que se cumpla con el 80/20”, manifestaron.

Más de 120 desocupados comenzaron este jueves con una medida de fuerza en los accesos a los yacimientos Medanito, Señal Picada y Punta Barda, en primera instancia para verificar al cantidad de empresas y trabajadores que ingresan a Catriel desde otras provincias y no permitir su ingreso a la zona petrolera, sólo ingresaban los operarios Catrielenses.

Iván, uno de los manifestantes, en diálogo con “Radio Alas”, expresó: “esto se inició hace una semana y media, somos varios compañeros que estuvimos en una empresa y nos quedamos sin trabajo hace meses, decidimos comenzar esto al ver a cantidad de empresas que entran desde afuera”.

Los desocupados mantuvieron reuniones previas con autoridades locales para dar a conocer la crítica situación que viven en lo social y económico, agravado por las restricciones impuestas por la pandemia.

“Yo hace 17 años que estoy en Catriel, creo que las personas siempre entraron mediante el gremio, eso lo hablamos con la intendente Germanier, porque el reclamo nuestro es que nunca se le tomó importancia a la oficina de empleo”, advirtió Iván.

“Somos 128 desocupados, a eso se le suma la familia, nosotros reclamamos la ley 4.818, eso comprende el 80/20. Hoy se vio realmente la cantidad de gente que viene de afuera” indicó.

RELEVAMIENTO

Los desocupados se ubicaron en lugares estratégicos de accesos a los yacimientos de la ciudad para verificar el paso de empresas y operarios foráneos, “constatamos más de 20 empresas con personal de afuera, ellos alegan que tiene trabajadores de Catriel, pero son 15 de afuera y uno de acá. Sin ir más lejos quienes están con la construcción de las 60 viviendas, es gente de Roca y paraguayos…” reclamó.

“A las provincias de La Pampa, Mendoza, Neuquén, nosotros no podemos ir a trabajar porque no tenemos domicilio allí, y si permitimos que acá venga gente de afuera”, sostuvo.

Además el desocupado relató una situación que le tocó vivir en las últimas semanas, “me llamó la empresa Superior de Neuquén, me dijeron que tenía que hacer una entrevista y cuando les dije que era de Catriel, me respondieron que no, que debía tener domicilio en Neuquén, esas cosas molestan mucho porque esa empresa ingresa a la ciudad, en Señal Picada”.

SOLUCIÓN

“Queremos que nos escuchen, somos gente con oficio: soldadores certificados, seguridad e higiene, electricistas de alta. Este es el reclamo, no tenemos alternativas, no hay changas, no hay nada. Buscamos una solución para poder llevar el sustento a nuestras familias”, concluyó

