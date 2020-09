(C25N) La mujer que fue noticia en los medios pampeanos aclaró la situación que le tocó vivir relacionado a la atención que recibió en Catriel. Trascendió que por falta de camas y mala atención debió ser trasladada a Santa Rosa. “Estoy muy agradecida de como me atendieron en Catriel”. Expresó

“Estuve al borde de la muerte…que la gente lo tome en serio, esto no es una joda”, manifestó la comerciante local Claudia Avalo, luego de pasar 8 días en terapia intensiva y lograr superar al coronavirus. La mujer fue atendida en principio en la clínica Perón de Catriel y luego por la obra social fue derivada a Santa Rosa (La Pampa).

Claudia es pampeana y desde hace varios años atiende sus locales de Santa Isabel, 25 de Mayo y Catriel.

Tras recuperarse de coronavirus, se encuentra de alta en su residencia de la localidad rionegrina. Aunque debe seguir en reposo por recomendación médica, dijo estar “feliz de estar en mi casa después de tantos días de estar internada, en terapia”.

CONTAGIO

En diálogo con radio “Alas”, Avalo comentó que no está segura de cómo se contagió de covid-19: “estaba aislada por el hecho de que venía tomando mucha medicación por la picadura de una araña, y sabía que tenía las defensas bajas y me había quedado aislada en mi casa, mi hija me traía los alimentos. Nadie de mi entorno se contagió”.

El día 28 de agosto comenzó con los síntomas, “no sabía que era covid-19, pero sufrí vómitos, diarrea, dolor de cabeza, de cuerpo, de garganta, tos, mucha fiebre, perdí el olfato, el gusto, tenía como conjuntivitis, me agarraron todos los síntomas de covid”, relató.

ATENCIÓN MÉDICA

Claudia concurrió en primera instancia a la Clínica Perón, “porque tengo obra social, gracias a dios soy una persona muy sana, prácticamente no voy a la clínica, pero fui porque me había picado una araña”.

“En un primer momento me medicaron y me enviaron a mi casa, en mi estado tan mal que estaba no me di cuenta de informar a los médicos que ya venía tomando mucha medicación, falle en eso, no me resguardaron el aparato digestivo. Llegó el punto que no pude continuar con los medicamentos, tomaba agua y la vomitaba“, dijo.

Como el estado de salud se iba agravando decidió concurrir nuevamente a la clínica, “debo agradecer a la Dra. Valeria Cuevas se re preocupó, por ella tengo salud hoy, se movió para comunicarse con el hospital de 25 de Mayo. Había muchos protocolos para que venga la ambulancia de la obra social, justo se desocupó una cama y me internaron, estuve un día y medio, llegó la ambulancia y me trasladaron“.

TERAPIA EN SANTA ROSA

Avalo estuvo entre 7 y 8 días en terapia intensiva en la capital pampeana, “es espantoso, muy feo ver, gente que está al borde de la muerte, todavía no puedo dormir, te están colocando aparatos, pinchando permanentemente.. es muy feo, nunca imaginé pasar por algo así”, expresó angustiada.

Tras varios días en terapia, comenzó a tener una mejoría, “allí me llevaron a un hotel donde hay médicos, estaba aislada, y luego me dieron el alta. Estoy en Catriel ahora, pero muy débil, adelgacé mucho, el médico me recomendó que me fortalezca por lo menos una semana”, manifestó.

SALUD

Claudia destacó la atención en la provincia de Río Negro, “es muchísima la gente de La Pampa, de 25 de Mayo que se atiende en la Clínica Perón, y yo quiero destacar como se preocuparon y me atendieron, al igual que en La Pampa”.

“ESTUVE AL BORDE LA MUERTE”

La comerciante indicó “jamás pensé que me iba a tocar a mi, y me tuvo al borde de la muerte… que la gente lo tome en serio, no es joda, he visto gente sufrir mucho, que tengan empatía. Me siento feliz, volví a nacer”. Concluyó Claudia Avalo.

