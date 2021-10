Existen cinco signos que se destacan de los demás por sus comportamientos alejados de la fidelidad.

Los planetas que habitan la casa de cada persona ayudan a determinar este comportamiento, señalando que existen signos que tienen más facilidad de exploración que otros. Esto haría que aquellos signos de fuego y aire sean más propensos a romper los vínculos monogámicos.

Estos son los 5 signos más infieles del zodiaco

Aries

Aries es un signo que está regido por el planeta Marte. De acuerdo con García, este signo muestra gráficamente una erección eterna y la necesidad de canalizar el impulso y deseo. Por su parte, Marte encarna el arquetipo del guerrero, por lo que “lo ubica siempre en el campo de batalla y acudiendo al llamado de una nueva conquista de manera constante.”

Por otro lado, el carnero, símbolo de aries ,es un animal totémico de las deidades de la fertilidad masculina.

Sagitario

Por su parte, Sagitario está regido por Júpiter, planeta que representa la potencia del dios máximo del Olimpo, que tuvo varios amoríos y conocidas historias en las que satisfacía su deseo. Por otro lado, García señala que su naturaleza es buscar nuevos desafíos y no verse vulnerado por sus sentimientos.

Por otro lado, es un signo al que le cuesta entregar el control y mantener los vínculos. Esto puede llevar a planear estrategias en las que pueda imponer su ley para mantenerse fuerte.

Tauro

Venus representa en su naturaleza el erotismo, por lo que conecta al signo con la experiencia de placer en todo momento. Además, la experta recuerda que Afrodita no fue una diosa sumisa ni fiel. Al contrario, Afrodita fue una diosa que decidió explorar su sexualidad. En ese sentido, los nacidos bajo el signo tienden a entrar en situaciones en las cuales el hedonismo puede ser una búsqueda compulsiva.

Por otro lado, son amantes de los juegos de seducción, algo que les da bastante placer y por lo que atraen seguidores y admiradores. Es su forma natural de ser

Géminis

Mercurio es el planeta que rige la energía del signo, en ese sentido los geminianos suelen tener una energía jovial, algo que hace que sean poco serios al momento de enfrentar una relación. Su naturaleza es curiosa y eso los impulsa a aventurarse más de una vez.

Debido a su naturaleza sus relaciones tienen que ser dinámicas y novedosas o los géminis perderán su interés en ellas. Es un signo que además necesita de juegos eróticos.

Acuario

En este caso, la experta explica que “Urano ubica a Acuario en el final de esta lista trayéndole la convicción que el amor en sí mismo es un acto de amor libre.” Por ello, para acuario la fidelidad puede ser un concepto abstracto que se basa en fundamentos en una “fidelidad ideal” en vez a la fidelidad de cuerpo físico.

Su forma de vivir el amor es comprometiéndose con lo que siente y en el momento en que lo siente, no obstante, esto no sucede muchas veces, además, es consciente de que una relación no alcanza para saciar la búsqueda de un amor que nunca termine porque no resulta por ser “perfecto”. Claro, perfecto en sus condiciones.