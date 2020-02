Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

Este pasado 1 de Enero no sólo recibimos un nuevo año, sino una nueva década, dejando atrás las dos primeras del siglo y del milenio. Sin apenas darnos cuenta, hemos recorrido la quinta parte del siglo, y se han producido una serie de transformaciones que para los millenials tal vez no sean muy perceptibles, pero para aquellos que pasan de los 30 sí han marcado un antes y un después. Concretamente, desde 2010 hasta 2019 hemos asistido a transformaciones en la economía, en la manera de comunicarnos, en los hábitos de consumo, en las tendencias ideológicas y en cuestiones políticas, que de una u otra manera nos afectan en nuestro día a día. Veamos algunas de ellas.

1. El boom de las redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Tik Tok, WhatsApp, Pinterest… Prácticamente hay una red social para cada tipo de persona, aunque algunas lo gobiernan todo. Nuestra forma de comunicarnos, de expresarnos, de mostrarnos al mundo, ha cambiado drásticamente. Compartimos selfies, luchamos por causas que consideramos justas e incluso nos enamoramos de desconocidos a través de ellas. Algunas ya existían, pero fue a partir de 2010 y la estandarización de las tarifas de datos cuando se han convertido en un imprescindible.

2. La muerte de los formatos físicos a favor de los digitales. Adiós al concepto de videoclub o a la venta de CDs de música. Spotify, Netflix, HBO, no sólo han supuesto un descenso y casi extinción de formatos físicos y sus reproductores (DVD, Bluray, cadena de música) sino que han logrado un descenso de la piratería al ofrecer alternativas asequibles y de calidad.

3. La viralización de las Fake News. Precisamente por la instantaneidad de las comunicaciones y el acceso universal a internet, en los últimos años se ha popularizado un modelo de noticias falsas que ha manipulado la información, sesgándola y obligándonos a contrastar las fuentes para asegurarnos de la veracidad de lo que leemos. Hoy día cualquiera puede publicar una noticia falsa, difundirla, y generar una gran catástrofe.

4. Globalización de compras y servicios a domicilio. Amazon va en cabeza de un modelo en el que se puede comprar cualquier cosa a través de internet y grandes empresas gestionan a diversos vendedores (Etsy, por ejemplo, engloba numerosos artesanos). No sólo productos, sino servicios se agrupan para cursar un solo registro y hacerlo todo. Uber ofrece una alternativa al transporte público como los taxis, y al mismo tiempo Uber Eats lleva hasta el domicilio comida de numerosos restaurantes diferentes. Consumir es, pues, más fácil para el cliente, vender bajo el respaldo de los grandes, más fácil para las empresas, aunque no siempre más lucrativo.

5. Economía en números grandes. Las criptomonedas, y sobre todo el Bitcoin, han venido para quedarse. Actualmente, la conversión de Bitcoin oscila en torno a 9.500 dólares estadounidonses la unidad, un valor inimaginable para una moneda y en un mundo en el que ya son posibles los premios billonarios, como el entregado en enero de 2016 por PowerBall, o el Megamillions de Octubre de 2018, de aproximadamente 1.6 billones de dólares en cada caso. Contar en billones por tanto podría empezar a considerarse tan normal como es ahora contar en millones para algunos, a menos que hagamos la conversión a monedas (criptomonedas) con un valor de conversión tan diferencial.

6. Nuevo feminismo. La última década ha resucitado el feminismo, a través del cual se pretende llegar a una igualdad real en cuestiones salariales y de derechos no sólo en el ámbito profesional. Se busca una igualdad de oportunidades y se lucha contra el estigma de la mujer como sexo débil. Un movimiento asociado al feminismo es el Me Too, que denuncia abusos de hombres en circunstancias de poder aprovechándose sexualmente de mujeres de su entorno laboral.

7. Veganismo. Derivado de la lucha por la conservación del medio ambiente, la lucha contra la desforestación, la extinción de especies animales protegidas y el maltrato animal, ha surgido un movimiento cada vez más potente de veganismo o alimentación sin productos animales ni derivados de los mismos. No queda ahí la cosa, sino que se ha innovado para crear cosmética, calzado y productos veganos de cualquier índole.

8. El principio del fin de los combustibles fósiles. Parece que por fin el vehículo eléctrico se presenta como una alternativa real al movido por gasolina o diesel. Los gobiernos comienzan a conceder permisos de fabricación, circulación y disponen de cargadores por la mayoría de países donde poder recargar las baterías. Cuando finalmente se extingan las reservas de petróleo, estaremos preparados para seguir funcionando.

9. Movimientos separatistas. Europa ha asistido al movimiento Brexit, por el que los británicos han pretendido independizarse de la Unión Europea en todo lo que les unía a ella, si bien no compartían ni moneda, ni unidades de medida ni otras muchas cosas. Parece convertirse ya en una realidad. Mientras tanto, en España Cataluña lucha por lo mismo y parece que se está sentando un modelo de intento de separatismo en otras zonas.

10. El Gobierno de Donald Trump. Estados Unidos tiene una desmesurada influencia sobre el resto del mundo. La asunción del mando por parte de Donald Trump ha sido muy polémica, pero está generando cambios no sólo en sus estados, sino en otros países como México o China entre otros, con quienes los lazos comerciales cada vez son más complicados. El mapa político podría verse alterado en la próxima década.

