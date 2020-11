“Quiero alentar a cada persona a seguir sus sueños”, manifestó la fotógrafa de 25 de Mayo Ana Verdugo. Las fotos de la joven profesional fueron elegidas para ser publicadas en la prestigiosa revista inglesa “Lensational Magazine”.

Ana es una persona especial de las que trabajan con el alma, con toda la pasión y el amor del mundo. Hoy es referente de fotografía infantil y de familia, en diálogo con “Radio Alas”, compartió su bella historia.

(Ana con sus padres)

SU HISTORIA

Ana tiene 30 años, nació y creció en un pequeño pueblo de la provincia de La Pampa (25 de Mayo). “Soy hija de Miguel y Otilia y hermana de Micaela. Mis padres son discapacitados, mi madre tuvo polio de pequeña y de grande sufrió luxación de caderas. Eso la llevó a estar en silla de ruedas mucho tiempo pero no se quedó ahí, salió adelante y hasta el día de hoy camina con la ayuda de bastones”.

“Mi padre es ciego de nacimiento, padecemos de retinitis pigmentaria hereditaria. Mi padre es mi gran inspiración ya que él logró y aún logra cada cosa que se propone. Trabajó, se jubiló y tiene muchos hobbies, mecánico, albañil, electricista, cerrajero y puedo seguir nombrando”.

Ana comentó que nació en un seno Cristiano, “creo en Dios y me aferro mucho a él cada día”.

Hoy soy la esposa de Nicolás y la madre de Nicol de 10 años, mi pequeña familia que amo tanto.

(Una de las fotos publicadas en la revista internacional)

PASIÓN POR LA FOTOGRAFÍA

Los padres de Ana notaban que le gustaba tanto la fotografía y hasta el momento sacaba fotos con una cámara de mano prestada. “Ellos me regalaron mi primer cámara réflex, una “Nikon D5100”.

“El culpable de esto es mi marido Nicolás, él vio que me gustaba mucho esto .Desde los 16 años que me compré una cámara de fotos, me dijo: ‘tenés que dedicarte a lo que te gusta, no hay nada más lindo que trabajar de lo que te gusta…’. Empecé de a poquito, un día estaba haciendo fotos a mi hija, los vecinos del pueblo las vieron y me empezaron a pedir, así comenzó esto”.

La joven, todos los días sacaba la cámara y le tomaba miles de fotos a su hija. “Publicaba fotos como mamá babosa que soy en mi Facebook. Un día recibo una llamada de una amiga, ella quería que saque fotos en un cumple de 15 en un campo. Le di miles de vueltas para decirle que no y al final, le dije que sí… Les aseguro, fue un antes y un después. Amé cada momento del cumpleaños y me di cuenta que quería ser fotógrafa”.

“Entonces fue allí donde comenzó la búsqueda, fui a un workshop de fotografía infantil en 2015, luego seguí invirtiendo en educación y hice cursos, encontré grandes amigos”, comentó.

ESTUDIOS

Para poder estudiar Ana viajaba 2 veces a la semana 150 kilómetros a la ciudad de Neuquén, “mientras yo tomaba clases mi hija de 5 años en ese momento y mi esposo me esperaban en una plaza cerca del lugar”.

“Fue muy duro el primer viaje a un congreso internacional, son sacrificios y no se logra nada sin sacrificios. Fue muy duro para mí dejar a mi familia y salir a luchar por mi sueño. Les aseguro que lloré cada momento, me sentía destrozada. Extrañaba tanto”, relató.

“A lo largo de los años sigo estudiando y capacitándome porque se necesita estudiar y mucho. Cada congreso, cada workshop suma y muchísimo”.

“En 2018 ya tenía mi tan ansiado estudio y con mi marido decidimos largarnos a trabajar sólo de nuestras pasiones”, dijo emocionada.

“MI TRABAJO ESTÁ CONECTADO A LAS EMOCIONES”

“Hoy encuentro mi felicidad en realizar fotos de embarazo y bebés de los 5 meses en adelante. Descubrí que ese deseo de volver a ser madre y no poder realizarlo me lleva a amarlo tanto y sentir con mis clientes ese amor por sus hijos. Es algo que no puedo explicar, pero les aseguro que cada foto está tomada con todo el amor del mundo”, manifestó.

Ana contó que sufre de una enfermedad hereditaria que es retinosis pigmentaria, “por cuestión personal decidí ligarme las trompas para que mis hijos no sean invidentes, yo tuve el milagro de que mi hija Nicol tenga una vista sana, pero mi hermana tiene a su hijo no vidente y a mí me causó mucho dolor eso y no quería que lo sufra nadie más en mi familia”, dijo conmovida.

“Para mí fue una decisión dura, eso lo plasmo en mis fotos, porque el deseo de ser madre lo llevo en el cariño a esos bebés que llegan al estudio y les saco las fotos. Es un gran trabajo de los papás que están detrás mío, es mucha paciencia, es amor, es estar esos minutos tratando de cantarles, haciendo monadas para que sonrían a la cámara” expresó.

MENSAJE ALENTADOR

Ana contó “amo cada segundo que le dedico a la fotografía y soy una agradecida de la vida y de cada persona que ha puesto su granito de arena para que mi sueño siga creciendo cada día más.

Sigo soñando cada día con seguir creciendo, mejorando mi trabajo y mejorando yo como persona. Porque creo que todo va de la mano, creo que nuestras fotos dicen quienes somos. Creo que mis fotos dicen quién soy”.

“Quiero alentar a cada persona a seguir sus sueños, progresar no es fácil, hay muchos fracasos y sacrificios. Tenemos que estar dispuestos a seguir adelante, siempre, porque créanme, hay que pelear siempre e ir por más, porque no hay gloria en lo sencillo, en lo fácil. Creo que tenemos que tener objetivos en la vida que es lo que nos levanta todos los días, y luchar para lograrlos

“Yo soy una soñadora y aunque vivo una vida hermosa y soy feliz, sigo soñando en algo más grande. Tengo muchas metas, me gustaría el día de mañana poder llevar a otro nivel mi trabajo, dar clases de fotografía”.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Las fotos tomadas por Ana fueron elegidas por la revista inglesa Lensational Magazine, “estoy muy contenta, feliz porque uno no piensa que van a pasar estas cosas. También, estos tiempos de pandemia me han generado tener más clientes”.

“Los chicos que salieron en la foto, ellos son de Catriel, les vengo sacando fotos desde que están en la panza de su mamá”, dijo.

CONTACTO

En 2015 comenzó todo. “Nació mi página de Facebook con la ayuda de unos amigos, Ana Verdugo Fotografía. Simple, solo eso…En facebook e Instagram me pueden encontrar”. Concluyó la fotógrafa Veinticinqueña Ana Verdugo.