Este programa se activó en el marco del acuerdo social que planteó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, teniendo en cuenta la coyuntura que viven los argentinos.

“Son momentos de dar contención social donde el Estado provincial y nacional tienen que dar respuestas. Tuvimos una gran respuesta del sector privado, que es el principal motor de crecimiento en La Pampa”, dijo el gobernador en la oportunidad.

“La Pampa en Navidad” se creó con la finalidad de poder llegar a todas las familias de la Provincia con productos que hacen a la canasta navideña, con un precio razonable.

Consiste en que cada comercio o supermercado pueda ofrecer unos 25 productos a precios rebajados, tanto de alimentos como bebidas de consumo en las tradicionales fiestas. También se llegó a un acuerdo con los frigoríficos pampeanos para que puedan comercializar en las carnicerías o en las bocas de expendios de supermercados con cortes de asado, tira de asado y cima.

Localidad – Comercio/Punto de Venta – Dirección – Tipo de Promo –

Colonia 25 de Mayo . LA MURALLA – SAN MARTIN 701 Cuotas Si

Colonia 25 de Mayo . LA PALOMA SRL – GRAL ACHA N°154 Cuotas Si

Colonia 25 de Mayo . GIM.CAR – INT. ALVEAR N°616 Cuotas Si

Colonia 25 de Mayo . DESPENSA LOS HERMANITOS – GUATRACHE 399 Canasta Si

Colonia 25 de Mayo . MINI MERCADO SOL CAMI – GUATRACHE 448 Cuotas Si

Colonia 25 de Mayo . LOS GALLEGOS – AVDA SANTA ROSA 228 Cuotas Si

Colonia 25 de Mayo . EL CEIBO – SAN MARTIN 419 Cuotas Si

Colonia 25 de Mayo . DESPENSA AUGUSTA – SAN MARTIN 90 Cuotas Si

Colonia 25 de Mayo . PUELEN AGUA – LA ADELA 137 Cuotas Si

Colonia 25 de Mayo . DESPENSA MAGALI – METILEO 428 Cuotas Si

Colonia 25 de Mayo . OSSADIA SANTA ROSA 120E Cuotas Si

Colonia 25 de Mayo . DESPENSA BELEN GENERAL ACHA 274 Cuotas Si

OTRAS LOCALIDADES

Colonia Barón . RENACER SUPERMERCADO 4 DE FEBRERO 201 Cuotas Si

Colonia Barón . LA VIEJA ESQUINA -SANTA FE 391 Cuotas Si

Colonia Barón . ALMACEN RAMOS GENERALES -BV VILFRID BARON 112 Cuotas Si

Colonia Barón . LO DE NESTOR -PELLEGRINI Y CONGRESO Canasta Si

Colonia Barón . DESPENSA ANGELINA -RIVADAVIA 1664 Canasta Si

Colonia Barón . LA GRANJA -BENITO DOLCE 242 Cuotas Si

Colonia Barón . EBEN-EZER -CALLE 24 274 Canasta Si

Conhelo . Super Ale -S/D Carne No

Eduardo Castex . Supermercado DON PEDRIN -Diagonal 9 de Julio N° 1200 Mixta Si

Eduardo Castex . La Anónima -Av. Independencia 2575, Edo. Castex Mixta Si

Eduardo Castex . Plan – Co San Martín 1202 Ed. Castex Mixta Si

Eduardo Castex . Plan – Co Sarmiento y Palacios – Ed. Castex Mixta Si

Eduardo Castex . Autoservio San Nicolas -Allen y Sarmiento Carne No

Eduardo Castex . DON QUIJOTE -DIAG.SAN MARTIN 1035 Cuotas Si

Eduardo Castex . SUPERMERCADO SILVIA -AV INDEPENDENCIA Canasta Si

General Acha . SARATOV SRL -LAS CAUTIVAS Cuotas Si

General Pico . Supermercado LLODRA -Calle 40 Esq. 33 Mixta Si

General Pico . Supermercados Tomás De Leon -Calle 20 Esq.13 Mixta Si

General Pico . Supermercados Tomás De Leon -Calle 23 N° 1125 Mixta Si

General Pico . Supermercados Tomás De Leon -Calle 105 N° 941 Mixta Si

General Pico . Supermercados Tomás De Leon -Calle 116 N° 293 Mixta Si

General Pico . Supermercados Tomás De Leon -Calle 10 Esq.27 Mixta Si

General Pico . La Anónima Calle 7 Nro.1064, (6360), General Pico. Mixta Si

General Pico . La Anónima Calle 9 N° 51 (6330), General Pico. Mixta Si

General Pico . Supermercados Chango Más General Pico – Av. 319 y Calle 308, Ceferino San Juan Canasta Si

General Pico . PIGNATTA DISTRIBUCIONES SRL -RUTA PROV 1 743 Cuotas Si

General Pico . AUTOSERVICIO SHUN -CALLE 108 N° 715 Cuotas Si

General Pico . MUNDO LACTEO -CALLE 24 N° 602 Cuotas Si

General Pico . A GRANEL -19 N°806 Cuotas Si

General Pico . POLLERIA TRENEL -RUBEN MARIN 282 Cuotas Si

General Pico . La Esquina -Calle 32, Esquina 107 Canasta Si

General Pico . SUPERMERCADO SHUN -24 N° 1245 Cuotas Si

General Pico . LACTEOS KELOLAC -CALLE 22 N° 310 Cuotas Si

General Pico . YAN -MENGHUA 102 25 Cuotas Si

General Pico . LA POLLERIA -CALLE 10 N° 495 Cuotas Si

General Pico . DANY -CALLE 36 N° 1496 Cuotas Si

General Pico . DESPENSA GARRO -CALLE 10 NORTE N°504-L.7 Cuotas Si

General Pico . Carnicería “2 Mil Diez” -Calle 2 Nº 96 Canasta Si

General San Martín . COOPERATIVA SAN MARTIN -ALVEAR 576 Cuotas Si

General San Martín . DEPENSA EL PARQUE -AV COLON Y ARTIGAS Cuotas Si

Guatraché . SUPERMERCADO GABI -ZEBALLOS N°975 Cuotas Si

Guatraché . BENITO EMILIO SCHROEDER -GUATRACHE Cuotas Si

Guatraché . CARNICERIA L Y M -SARMIENTO Y M PUGLIESI Cuotas Si

Ingeniero Luiggi . AGIT SOCIEDAD SIMPLE -AVENIDA SAN MARTIN 271 Canasta Si

Intendente Alvear . La Anónima -Av. Sarmiento 1065 (6221) Mixta Si

Intendente Alvear . CARNICERIA TATI -AVENIDA SARMIENTO 767 Carne No

Intendente Alvear . SUPERMERCADO SHUN -BELGRANO 467 Cuotas Si

Intendente Alvear . AUTOSERVICIO LA NONA -IRIBARNE 710 Canasta Si

Intendente Alvear . SAN NICOLAS -PASAJE CHUBUT 507 Cuotas Si

Jacinto Arauz . TODO NATURAL -SAN MARTIN 318 Cuotas Si

Jacinto Arauz . Bertalot Pablo -Ayacucho 1024 Carne No

La Adela . MERCADITO SORPRESA -PASAJE RIO NEGRO 235 Cuotas Si

La Adela . LA NUEVA ESPERANZA -AV. DEL LIBERTADOR 874 Canasta Si

La Adela . NUESTRO ANGEL -AV. DEL LIBERTADOR N° 2085 Cuotas Si

La Adela . Carnicería Pilotti -Río Negro 215 Carne No

La Humada . AUTOSERVICIO LA HUMADA -CALLE 6 E/ 4 Y 7 Cuotas Si

La Maruja . KAWELL -MARIO PORTA 10 Cuotas Si

Luan Toro . Carniceria Claudio -S/D Carne No

Macachin . Don Miguel -Pampa 334 Carne No

Macachin . ATREUCO COOP AGROP LTDA -PARODI 286 Cuotas Si

Macachin . CASA D’AMICO -PARODI NRO. 579 Cuotas Si

Macachin . AUTOSERVICIO TITO -9 DE JULIO 440 Cuotas Si

Macachin . ALMACEN DE SABORES -PARODI 482 Cuotas Si

Miguel Cané . BENEDETTI EDGARDO -RUTA 1 KM 141 Cuotas Si

Miguel Riglos . El Amanecer -Estados Unidos 125 Carne No

Miguel Riglos . MINISUPER LOS GALLEGOS -AV SAN MARTIN 374 Cuotas Si

Miguel Riglos . MINIMERCADO MICA -CATRIEL-CASA 19 Cuotas Si

Miguel Riglos . AUTOSERVICIO LULI -ESPAÑA 252 Cuotas Si

Miguel Riglos . MINIMERCADO LA AMISTAD -JUJUY 468 Canasta Si

Miguel Riglos . ALMACEN JF -PASAJE RIO ATUEL 192 Canasta Si

Quemú Quemú . SUPERMERCADO MODELO -BOULEVARD 25 DE MAYO 206 Cuotas Si

Rancul . GIULIANO ADRIAN ALFREDO -BELGRANO 680 Cuotas Si

Realicó . Autoservicio Arroyo -España e Italia Carne No

Realicó . Avícola Realicó -FRANCIA 1735 Carne No

Realicó . ZIG ZAG REALICO SRL -MULLALLY 1894 Canasta Si

Realicó . CARNICERIA LA AMISTAD -INDIOS PAMPAS N°1087 Cuotas Si

Realicó . AMBROGGIO J VDA. DE -AVDA. SAN MARTIN Y MITRE Cuotas Si

Rucanelo . Linera Jose Luis -Carne No

Santa Isabel . SUPER SANTA ISABEL -JUAN B. BIANCHI S/N Cuotas Si

Santa Isabel . M Y L -AVDA SAN MARTIN Y ESPAÑA Cuotas Si

Santa Isabel . GER-NIC -RUTA NAC 143 S/N Cuotas Si

Santa Isabel . LOS HERMANOS EMILIO -FERNANDEZ 296 Cuotas Si

Santa Rosa . Supermercado GONZALEZ -Juan XXIII N° 1716 Mixta Si

Santa Rosa . Supermercado GABIAND -Tomas Mason N° 1163 Mixta Si

Santa Rosa . Supermercado GABIAND -Av. Luro Nº 65 Mixta Si

Santa Rosa . HITAL Supermecados -J. V. González 745. Tel: (02954) – 425904 Mixta Si

Santa Rosa . HITAL Supermecados -México 1658 Mixta Si

Santa Rosa . HITAL Supermecados -Duarte y Castro. Mixta Si

Santa Rosa . HITAL Supermecados -9 de Julio 342. Toay Mixta Si

Santa Rosa . La Anónima -Avenida Pedro Luro y Martín Fierro – Toay Mixta Si

Santa Rosa . La Anónima -Lisandro de la Torre N° 333 Mixta Si

Santa Rosa . La Anónima -La Rioja N° 357 Mixta Si

Santa Rosa . La Anónima -Av. Amhegino N° 1250 Mixta Si

Santa Rosa . La Anónima -Pilcomayo N° 1561 Mixta Si

Santa Rosa . Carrefour -Avellaneda N° 161 Canasta Si

Santa Rosa . Carrefour -Avenida Spinetto N° 1230 Canasta Si

Santa Rosa . Supermercados Chango Más -Avenida Santiago Marzo N°1550 Canasta Si

Santa Rosa . Supermercados Chango Más -Colectora Av, Pte. Perón y Utracán Canasta Si

Santa Rosa . El Cencerro -Avila esq. Smidt Canasta Si

Santa Rosa . Carnicería Carnes Pampeanas -Plumerillo y, Allan Kardec Carne No

Santa Rosa . Carnicería Carnes Pampeanas -Ruta Nacional 5, Km 598,2 Carne No

Santa Rosa . PANADERÍA Y CONFITERÍA SANTA FE -AV SAN MARTIN 262 Cuotas Si

Santa Rosa . MIC -UNANUE 314 Cuotas Si

Santa Rosa . SUPERMERCADO DE LA CARNE -ANTARTIDA ARGENTINA 895 Cuotas Si

Santa Rosa . AUTOSERVICIO VIKY -EDUARDO CASTEX 1664 Cuotas Si

Santa Rosa . LUZ AZUL -LURO 821 Cuotas Si

Santa Rosa . AUTOSERVICIO ALECHA -AS. DEL PARAGUAY 1345 Cuotas Si

Santa Rosa . EL PASO (MC PRISMA) -A BROWN 2066 Cuotas Si

Santa Rosa . MERCADO JC -MEXICO 1153 Cuotas Si

Santa Rosa . CHACINADOS OSCAR RUF -EDISON 1425 Cuotas Si

Santa Rosa . PROVEEDURIA LA FAMILIA -LIBERATO ROSAS N°1436 Cuotas Si

Santa Rosa . LA TORRE ESPECIAS -L DE LA TORRE 355 Cuotas Si

Santa Rosa . LOMA DORADA -SCHMIDT 2481 Cuotas Si

Santa Rosa . LA FAMIGLIA -SCMIDT 1216 Cuotas Si

Santa Rosa . GRANJA EL AMANECER -PASAJE GRASSI 1672 Cuotas Si

Santa Rosa . DON FRANCISCO -LISANDRO DE LA TORRE 96 Cuotas Si

Santa Rosa . LA AVICOLA -E. ZOLA 340 Cuotas Si

Santa Rosa . A TU GUSTO -ALMIRANTE BROWN 700 Cuotas Si

Santa Rosa . DESPENSA QUINQUELA -QUINQUELA MARTIN 2360 Cuotas Si

Santa Rosa . MERCADITO PESTALOZZI -PESTALOZZI 396 Cuotas Si

Santa Rosa . EMMANUEL AUTOSERVICIO -PUEYRREDON 765 Cuotas Si

Santa Rosa . EL CHAPARRAL -ERRECALDE 801 Cuotas Si

Santa Rosa . GARCIA CARLOS ALBERTO -LIBERTAD 66 Cuotas Si

Santa Rosa . SAN EXPEDITO -SANTIAGO MARZO ESTE 2351 Cuotas Si

Santa Rosa . CARNICERIA INDEPENDENCIA -LARREA 236 Cuotas Si

Santa Rosa . DESPENSA PABLITO -UTRACAN 174 Cuotas Si

Santa Rosa . NUÑEZ ROSALIA NOEMI -FERRANDO 2260 Cuotas Si

Santa Rosa . LA BOUTIQUE DEL FIAMBRES -MEXICO 1684 Cuotas Si

Santa Rosa . DELICATESSEN -CORRIENTES 45 Cuotas Si

Santa Rosa . CARDO ALMACÉN DE CAMPO -AV BELGRANO NORTE 560 Cuotas Si

Santa Rosa . AMANKAY -TIERNO 662 Cuotas Si

Santa Rosa . M.COTO CIA DE ALIMENTOS -BONNET 575 Cuotas Si

Santa Rosa . DON JAMON PROVEEDURIA -BELGRANO SUR 270 Cuotas Si

Santa Rosa . BE-CRIS -VICTORICA 2285 Cuotas Si

Santa Rosa . MUNDO DULCE -PASTEUR 797 Canasta Si

Santa Rosa . LO NUESTRO -ANTARTIDA ARGENTINA 1020 Cuotas Si

Santa Rosa . El Pernil -Escalante 352 Canasta Si

Telén . LA BUENA ONDA -SAN MARTIN 520 Cuotas Si

Telén . SUPERMERCADO MARTIN S.R.L. -CALLE 12 Nº715 Canasta Si

Telén . LOS CHOLITOS -DURANDO 557 Canasta Si

Toay . SUN – R.S PEÑA 1302 Cuotas Si

Toay . PROVEEDURIA STELLA MARY -AV. PERON Y COTORRA 5750 Cuotas Si

Toay . AUTOSERVICIO LOWO-CHE -AVDA PERON 4535 Canasta Si

Toay . POLIRUBRO DAVID -CORRIENTES N°2046 Cuotas Si

Toay . EL RUSITO -SAAVEDRA 1065 Cuotas Si

Toay . DESPENSA DE MALVINAS -PASAJE LADRILLERO 77 Canasta Si

Toay . SAN CAYETANO -SARMIENTO 616 Cuotas Si

Toay . LA CRIOLLA -SAN LUIS 1565 Cuotas Si

Toay . DESPENSA DE NORITA -AVDA 13 DE CABALLERIA 893 Cuotas Si

Trenel . Plan – Co 9 de Julio y Devoto – Trenel Mixta Si

Trenel . Charly -S/D Carne No

Trenel . Torrejon Claudia -S/D Carne No

Trenel . Casa Mauro -S/D Carne No

Trenel . El Calden -S/D Carne No

Trenel . EL manjar -S/D Carne No

Trenel . Poco a Poco -S/D Carne No

Uriburu . DESPENSA GABY -AVDA ESPAÑA Y GOYENA Cuotas Si

Victorica . Don Rosario S/D -Carne No

Victorica . MAK -CALLE 15 Nº1024 Cuotas Si

Victorica . LA HERMANDAD -AVDA SAN MARTIN 602 Cuotas Si

Victorica . LOS TRES HERMANOS -12 N°498 Cuotas Si

Victorica . PROVEEDURIA NINA – CALLE 11 NRO 1327 Cuotas Si

Victorica . LA GRANJA RAUL -ORGALES 190 Cuotas Si

Victorica . El Faraón -Calle 15 entre 18 y 20 Canasta No

Villa Mirasol . VADEX SHOP -AV SAN MARTIN 125 Cuotas Si

Winifreda . Autoservicio Claudio- Sarmiento 262 Carne No

WINIFREDA . DORIMAR -FALLETTI 63 Cuotas Si