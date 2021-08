Un hombre al parecer oriundo de la ciudad de Catriel (Río Negro) había solicitado trabajo previamente en una de las bases de taxi de la localidad, ubicada en Av. San Martín.

El taxista Alejandro Arias, según los datos aportados por los dueños de la base, trabajó con normalidad por el lapso de una semana en uno de los móviles que le fueron prestados por la empresa, un vehículo Volkswagen Voyage patente OOX 614.

Sin embargo este domingo, alrededor de las 22 hs, el taxista solicitó un tiempo para poder mudarse sus pertenencias a un domicilio de Barrio La Esperanza en 25 de Mayo, y fue allí cuando no se supo más nada de él.

Al no responder mensajes ni llamadas, comenzaron a buscarlo pero no había rastros de Arias en la localidad y el auto no estaba en la zona del Barrio que había mencionado.

Según dieron a conocer desde la empresa de taxis, el auto había cargado combustible anteriormente y tenía el tanque lleno.

Inmediatamente se dio aviso a la policía y los dueños de la base realizaron la denuncia correspondiente.

Se realizó una cadena de mensajes por las redes sociales para solicitar datos sobre el vehículo y el taxista en cuestión:

“Gente urgente!! Solicitamos ayuda! Para dar con este auto Voyage gris. Patente OOX 614.EL TAXISTA ALEJANDRO ARIAS. DESAPARECIÓ A LAS 22HS CON EL. SI ALGUIEN SABE ALGO O LO VIO COMUNICARSE A LA POLICIA O AL NÚMERO 2996154658. SE AGRADECE COMPARTIR”.

