(C25N) En un emotivo acto, el Intendente Abel Abeldaño agradeció el acompañamiento del Concejo Deliberante, la policía y el Gobierno Provincial.

Participaron del acto inaugural, el Secretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Dr. Rodolfo Calvo, Subjefe de la Policía Provincial Héctor Osvaldo Lara, Presidente del Concejo Deliberante Sra Vilma Millán, autoridades de Educación, Policiales del EPRC, Funcionarios Municipales y un numeroso grupo de vecinos.

Esta era una obra muy esperada por la comunidad toda, ya que viene a solucionar uno de los problemas que habitualmente presentan las ciudades en crecimiento, con un gran parque automotor que pone en riesgo la seguridad de los peatones.

Fue adjudicada de forma directa, con autorización del Concejo Deliberante, contratando a la empresa AUTOTROL, especialista en el rubro por un monto de 8.761.950, 59, de pesos y un plazo de ejecución de 120 días corridos, plazo que se acortó a 70 días.

Para la realización de la obra fue muy importante el aporte de la Provincia, con la suma de cuatro millones de pesos y la Municipalidad de 25 De Mayo, aportó el resto.

Se Instalaron en los cruces de Avenida Don Bosco, Calle General Acha Avenida San Martin. San Martin Calle Eduardo Castex y Figueroa Alcorta, Calle Pico y Avenida Don Bosco.Circunvalacion Santa Rosa Este y Ruta Provincial 34,. Calle General Acha – Avenida Circunvalacion Santa Rosa Este y Ruta Provincial 34. Calle Embajador Martini, Avenida Circunvalacion Santa Rosa Este y Ruta Provincial 34. Calle General Acha y General Pico.

El Intendente Municipal Abeldaño, habló a los presentes, Agradeció a la policía y dijo: “esta obra servirá para ordenar el tránsito, a los peatones y la seguridad de toda la población”.

El Jefe comunal se mostró emocionado al inaugurar esta Obra, y con la voz quebrada dijo que “la paso mal cuando los concejales de la oposición (Natalia Bravo, Beatriz Ainó y Veronica Cruces) presentaron una medida Cautelar. Yo me imaginaba que estaba todo mal, e iban a decir que queríamos meter la mano en la lata. Mientras yo sea Intendente esto no va a suceder, ni conmigo ni con los funcionarios, queremos seguir caminando de día y de noche con la frente en alto, porque no nos quedamos con lo que no es nuestro”, expresó Abeldaño.

“Este es el salto que necesitábamos de pueblo a Ciudad, si todos trabajamos en conjunto, Veinticinco de Mayo va a seguir avanzando pese a quien le pese”. Culmino el Intendente de 25 de Mayo.