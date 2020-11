El intendente de 25 de Mayo, Abel Abeldaño anunció que las empresas petroleras presentaron permisos para ingresar al programa de inversiones. Habló del aumento del caudal en el río Colorado.

“Es una excelente noticia y un año excepcional de crecidas comparado con otros tiempos, hace cinco o seis años que el río viene en bajante abrupta, hoy estamos por encima de los 200 metros cúbicos y esto beneficia no solo a 25 de Mayo sino a toda la cuenca y sirve también para la recuperación del agua del dique de Casa de Piedra”, puntualizó el jefe comunal.

El intendente afirmó que esto es muy importante para La Pampa porque “gran parte de la Provincia, más del cincuenta por ciento de la población, toma agua del río Colorado a través del acueducto. La crecida del caudal es muy buena porque el año ha sido excepcional por las grandes nevadas, tengamos la esperanza que el año que viene suceda lo mismo”, se esperanzó.

Portezuelo del Viento

Abeldaño manifestó que se está en alerta permanente porque Mendoza sigue trabajando, “de alguna manera logra convencer o acercar posiciones con Río Negro y Neuquén para que lo apoyen y la obra de Portezuelo siga en marcha. Nosotros vamos a luchar para que esta obra no se concrete porque sabemos que vamos a estar en graves problemas”, indicó.

Añadió que en 25 de Mayo “somos muy dependientes del agua y también se verá afectado toda la zona bajo riego de Casa de Piedra, Gobernador Duval y La Adela. Si hay menos agua habrá menos producción, la gente no se va a animar a las producciones que tienen ahora y que dan muy buenos resultados y debemos defender todo esto”.

Enfatizó el tema del agua potable “nuestra agua potable es filtrada cien por ciento del río Colorado, no extraemos agua de otro lado”. Dijo con preocupación.

Centro de día para luchar contra las adicciones

Abeldaño contó que este centro se dio en el marco de un trabajo que comenzó en enero de 2016 cuando se inició la gestión municipal, “nosotros vimos que el tema de adicciones estaba muy descontrolado en 25 de Mayo y nos pusimos a trabajar sobre esta problemática. Si bien trabajar contra esto no iba a dar fruto o rédito tampoco debíamos cerrar la ventana y hacer como que nada estaba pasando, era preferible hacer poco y no ser culpables de no haber hecho nada. Así comenzamos junto a Ricardo Poyo quien me acompañó en todo momento y me ayudó a seguir adelante. Iniciamos a trabajar con Adicciones, nos comunicamos con una ONG de Neuquén, a través de estos años hemos tenido incursiones muy esporádicas del Gobierno provincial y hoy nos llegó la noticia que esperábamos hace tanto tiempo donde 25 de Mayo, a través de un convenio con la provincia y el SEDRONAR ha sido incluido para armar un centro de día, algo que nosotros teníamos muy avanzado porque veníamos hablando con Martín Malgá buscando esa posibilidad”, afirmó.

Consideró que “ahora los chicos y no tan chicos podrán hacer su recuperación en 25 de Mayo con tratamientos ambulatorios. Hoy ha sido un día muy bueno porque más allá de que esto es para enfrentar un flagelo, es una muy buena noticia, creo que si todos nos preocupamos vamos a lograr buenos resultados”.

Manifestó estar “seguro de que ya estamos ganando porque estamos haciendo algo y eso vas a continuar hasta el último día de mi gestión al frente del Municipio, me parece que quienes estamos al frente de una gestión nos vamos a ir tranquilos sabiendo que hicimos algo y más en estos tiempos que estamos viviendo”, expresó.

Inversión petrolera

El intendente de 25 de Mayo se mostró muy entusiasmado con la buena noticia porque las operadoras de las zonas petroleras están solicitando el permiso para ingresar con el programa de inversiones, “Estos permisos son para inversiones y terminaciones de pozos que en estos momento está todo parado por la situación sanitaria. Seguramente en algunos días se van a poner en marcha, si bien esto genera mano de obra también produce el ingreso de gente foránea y debemos seguir activando fuertemente los protocolos que requiere esta Pandemia”, sostuvo.

Remarcó que “además este movimiento ayuda a luchar contra la desocupación, que es mucha en 25 de Mayo, hay que tener en cuenta que las empresas petroleras paran su funcionamiento de diciembre a marzo, este año tuvieron que parar en marzo y por lo tanto no hay obras dentro de los yacimientos y eso afecta a más de 150 ó 200 familias que todos los años trabajan en esas obras”, indicó.

Opinó que “en diciembre no van a parar y en buena hora que así sea ya que están iniciando ese programa de obras a partir de la semana que viene. Tomamos esto como una muy buenas noticias, pero también se tomarán todos los recaudos necesarios y mucho más compromiso de quienes debemos hacer los controles”.

Destacó que en 25 de Mayo Salud pública “está haciendo controles muy efectivos porque es bajo la cantidad de casos de COVID-19 que tenemos teniendo en cuenta el volumen de gente que ingresa todas las semanas y todos los días de Río Negro, Neuquén y de todas partes del País. Todo el trabajo que hace Salud en conjunto con el comité de crisis local y la municipalidad me parece muy bueno”, enfatizó.

“Hay un enorme porcentaje de gente que mira Canal 3”

En el final de la nota Abel Abeldaño contó que estaban preocupados porque no se podía ver la señal de Canal 3, “gracias a Dios ya se solucionó porque más allá de las redes sociales hay un enorme porcentaje de gente que mira la Televisión Pública Pampeana y es muy bueno ver reflejadas las noticias de 25 de Mayo en el Canal. Sería muy bueno que aparezcan más seguido las noticias de nuestra ciudad y de toda la zona que tiene que ver con la costa del río Colorado, para nosotros es muy importante la Emisora Estatal”. Concluyó.