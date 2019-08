Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

Catriel-La Depo no pudo hacer valer su localía en el inicio de la confluencia y tropezó en casa frente a La Amistad por 2 tantos contra 0, perfilando a los valletanos como uno de los candidatos al titulo 2019. (Foto Victor Suárez)

El partido correspondiente a la 1ra fecha del Clausura de la Confluencia entre los Catrielenses y los Cipoleños finalmente se pudo disputar, atrasado en la tarde del jueves en la comarca petrolera, tras la suspensión del pasado domingo.

El partido en el primer tiempo fue todo para la visita, que mostró experiencia a la hora de mover el balón a lo ancho de la cancha del canario, haciendo que los de la Depo deban moverse continuamente dejando espacios para los azules que a los 10 minutos de iniciado el encuentro arribarían al primer tanto tras un disparo de su número 10 en el borde del área grande.

En tanto en el segundo tiempo la Depo mejoró y buscó el empate a pesar de que a los 36 minutos se encontraba con el segundo tanto en contra tras un penal a favor de La Amistad.

Salinas tuvo chance de marcar para Catriel tras un penal, que en primera instancia provocó la expulsión del arquero rival al adelantarse este en plena ejecución, mientras que con el ingreso del portero suplente no cambiaría la suerte, ya que Salinas iba por la revancha y volvía a mal-errar su disparo para dejar las cosas en 0-2 a favor de La Amistad

Mientras la segunda fecha ya está programada a disputarse el próximo fin de semana, donde Catriel deberá visitar el domingo a Cipolletti a las 15hs en Primera y 13hs en Tercera, esta ultima división cayó por 0-5 en la previa del partido del plantel superior.

Cabe remarcar que este segundo partido oficial sería para Miguel Godoy DT de Catriel la despedida del club, tras definirlo de esta forma por razones personales, mientras se analizan 3 opciones de técnicos para suplantarlo en el banco de sulpentes. Entre ellos un viejo conocido como González.

1ra fecha:

Zona “A”

0 OBRERO DIQUE Vs. FERNÁNDEZ ORO 3. Final.

Valenzuela (2) Gimenez (FO)

Domingo 18 de agosto de 2019. Hora: 15.00.

Tercera: 0-0.

Cancha: Obrero Dique.

Valor de la General $ 150. Damas y jubilados $ 100. Menores y credenciales $50.

1 MARACACINHO Vs. SAN SEBASTIÁN 4. Final.

J.C Ledesma (2) Frutos Ivan González (SS)

Domingo 18 de agosto de 2019. Hora: 15.00.

Tercera: 2-2.

Cancha: Predio de San Ignacio.

Valor de la General $ 150. Damas y jubilados $ 100. Menores y credenciales $50.

0 ACADEMIA PILLMATÚN Vs. CIPOLLETTI 0. Final.

Domingo 18 de agosto de 2019. Hora: 15.00.

Tercera: 1-2.

Cancha: Visera de cemento.

Valor de la General $ 150. Damas y jubilados $ 100. Menores y credenciales $50.

4 SAN MARTÍN Vs. 25 DE MAYO 1. Final.

Patricio Garces (2) Lautaro Abuerto Tomas Soto (SM)

Domingo 18 de agosto de 2019. Hora: 15.00.

Tercera: 2-2.

Árbitro: a designar.

Cancha: Julio Dante Salto

Valor de la General $ 150. Damas y jubilados $ 100. Menores y credenciales $50.

U. D. CATRIEL Vs. LA AMISTAD. Postergado.

Domingo 18 de agosto de 2019.

Hora: 15.00.

Tercera: 13.00.

Cancha: Unión Deportiva Catriel.

Valor de la General $ 150. Damas y jubilados $ 100. Menores y credenciales $50.

Zona “B”

3 DEPORTIVO ROCA Vs. CHICHINALES 0. Final.

Mauricio Ríos Guillermo Aguirre Guido Altamirano (DR)

Domingo 18 de agosto de 2019. Hora: 15.00.

Tercera: 5-0.

Cancha: Luis Maiolino.

Valor de la General $ 150. Damas y jubilados $ 100. Menores y credenciales $50.

0 ATLÉTICO REGINA Vs. DEPORTIVO HUERGO 1. Final.

Denis Gomez (DH)

Domingo 18 de agosto de 2019. Hora: 16.00.

Tercera: 1-1.

Cancha: Atlético Regina.

Valor de la General $ 150. Damas y jubilados $ 100. Menores y credenciales $50.

1 ALTO VALLE Vs. CÍRCULO ITALIANO 0. Final.

David Jaime (AV)

Domingo 18 de agosto de 2019. Hora: 16.00.

Tercera: 0-0 (suspendido)

Cancha: Predio de San Sebastián.

Valor de la General $ 150. Damas y jubilados $ 100. Menores y credenciales $50.

2 UNIÓN A. PROGRESISTA Vs. DEPORTIVO MAINQUÉ 1. Final.

Pablo Macsad (2) (U)

Domingo 18 de agosto de 2019. Hora: 15.00.

Tercera: Suspendido.

Cancha: La mejor del valle

Valor de la General $ 150. Damas y jubilados $ 100. Menores y credenciales $50.

(*) CIMAC GANÓ LOS DOS PARTIDOS A ARGENTINOS DEL NORTE POR 1-0. El carcelero debe cumplir con una sanción dispuesta por el tribunal de disciplina.

Fuente: Face De Pizarrón.

