Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

(C25N) “Les pido a los Catrielenses que nos acompañen este domingo, que voten a los candidatos de ‘Juntos’, la boleta verde”. Manifestó el Gobernador Provincial y candidato a senador nacional Alberto Weretilneck. El mandatario confió en la decisión de los Rionegrinos y auguró: “que provincia no quisiera tener un vicepresidente de la nación”, en relación a Miguel Pichetto.

A pocos días de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en la Argentina, el gobernador Rionegrino brindó una entrevista exclusiva a “Radio Alas” y reforzó su campaña destacando que los senadores y diputados de Juntos.. “defenderán los intereses de Río Negro”.

CANDIDATO A SENADOR NACIONAL

Weretilneck encabeza la nómina para la Cámara Alta del Congreso, y durante la entrevista se dirigió directamente a la comunidad de Catriel: “le pedimos a los Catrielenses que nos acompañen, que nos ayuden, que nos apoyen. Que voten a los candidatos de Juntos Somos Río Negro, la boleta verde, después que elijan la boleta que quieran de candidato a presidente, la boleta cortita. De esta forma votan a un partido nacional para presidente y a un partido provincial para diputados y senadores”.

Con respecto a la polarización nacional entre Macri y Fernández, y el posible corte de boleta, el mandatario aseveró: “confío en la inteligencia y el sentido común de los Rionegrinos. Creo que hay una decisión firme de votarnos a nosotros y en lo nacional hay mucha bronca porque los partidos nacionales han estropeado a la Argentina, si uno mira el país antes y lo mira ahora, ninguno de los dos partidos le han encontrado la vuelta al país. Estamos más divididos que nunca, con más dificultades que antes, así que hay pocas ganas de ir votar a presidente”.

“Los senadores y diputados de JSRN vamos a pensar en los intereses de la provincia, votaremos a favor las leyes que nos mejoren la vida y votaremos en contra aquellas cosas que nos perjudiquen”, explicó.

PICHETTO

Consultado por el senador nacional Miguel Pichetto, candidato a vice presidente de la nación en fórmula con Macri, Weretilneck advirtió: “insisto en que JSRN no tiene candidatos a presidente, pero no puedo ocultar mi relación con el senador Pichetto, hemos trabajado mucho no solo en lo partidario sino en lo político. Qué provincia no quisiera tener un vicepresidente de la nación, con la importancia que esto tiene para el gas, el petróleo, la ganadería, la fruticultura… no es un tema menor”.

GOBIERNO PROVINCIAL – TRABAJO POLICIAL ÁREA NARCOTRÁFICO

El mandatario destacó el accionas de las fuerzas policiales de la provincia que lograron desbaratar una inmensa organización criminal que se dedicaba a la venta de drogas en el Alto Valle. Hubo 15 detenidos, entre los que se encuentran dos personas de apellido Montecino.

Weretilneck se mostró “muy satisfecho con el profesionalismo, la seriedad con la que está llevando adelante la policía de Río Negro la investigación del narcotráfico. Este profesionalismo de la policía hace que hoy podamos haber descubierto un cargamento de más de 36 kg de cocaína en Roca y Cipolletti, y ante noche 11 kg más de marihuana y 1 kg de cocaína en Roca y Regina”.

“Estamos muy contentos del trabajo de la policía a través de esta nueva organización de tener brigadas antinarcóticos en distintos lugares de la provincia. Siempre hay que seguir adquiriendo elementos, aún nos faltan vehículos y tecnología ara este tipo de investigaciones. Vamos a ir teniendo más elementos en el transcurso del año”, indicó.

General Roca ha sido una de las ciudades rionegrinas donde se han secuestrado mayor cantidad de estupefacientes, “lo utilizan de base para distribuir al resto de la provincia, o Neuquén o pasar a Chile. Es complicado porque van utilizando distintos lugares en distintos barrios para ir haciendo el acopio. Si bien Roca es un centro importante pero no le veo ninguna connotación puntual, sino que creo que tiene que ver con que es un lugar quizá menos mirado” sostuvo el gobernador.

MENSAJE FINAL

“Agradecerle a los Catrieleneses la predisposición que tienen hacia nosotros, pedirles un esfuerzo más y un acompañamiento, que el domingo voten la boleta verde de Juntos y después elijan la boleta chiquita de presidente de quien le parezca mejor”. Concluyó el Gobernador y candidato a Senador

Comparte esto: Imprimir

Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...