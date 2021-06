El Intendente de 25 de mayo sigue con preocupación los contagios por coronavirus en la localidad pampeana al tiempo que avanza con obras y ayuda focalizada a los vecinos.

La localidad pampeana de 25 de Mayo sufre por estos días, como gran parte del país, de un alto índice de casos de COVID-19 que trastocan todo el funcionamiento de su población: «Hoy estamos con más de 100 casos activos en una población de 12 mil habitantes«, comentó preocupado el intendente Abel Abeldaño a Noticias d, a pocas semanas de haber salido de su aislamiento por haberse contagiado el virus.

Lo que más le preocupa al jefe comunal es que las unidades de terapia intensiva se encuentran a más de 300 kilómetros de allí: «Estamos preocupados porque hay muchos casos en La Pampa y uno sabe que el día que se acaben las camas de terapia, empiezan a jugar otros factores. Esperemos que no lleguemos a esto, creo que en la provincia todavía hay un resto importante, pero no estamos exentos de que suceda».

En la ciudad se implementaron algunas restricciones en los locales gastronómicos y estaciones de servicio, pero a la vez se vive una delicada situación económica: «No aguantaría una fase uno, es muy complicado. Esperemos que no haya que llegar a tomar esa medida», subrayó e informó que las clases de los establecimientos educativos se siguen realizando de manera virtual.

Gestión en pandemia

La actividad económica de 25 de Mayo tampoco está en su mejor momento, según Abeldaño, porque si bien la extracción de petróleo sigue en funcionamiento, las compañías que la manejan no se ajustaron al plan de inversión y obras que son fuente laboral para muchos de los vecinos de la localidad.

Y agregó en diálogo con Noticias d: «Al principio de la pandemia, el petróleo no lo querían ni regalado. Hubo un tiempo en que las empresas alquilaron buques para tener el petróleo ahí y no tirarlo porque ya lo habían sacado, ese momento fue muy duro».

Aunque el Intendente destacó el desarrollo agropecuario en la zona de bajo riego: «Hay algunas producciones que son tecnología de punta. Hay un emprendimiento importantísimo que están haciendo con energías renovables, que tienen un feedlot de prácticamente 12 mil animales cuando se termine y hoy ya cuenta con 5500″.

Abeldaño destacó la relación con el gobernador Sergio Ziliotto y además mencionó diversas obras en calles y cordón cuneta de este último año que sirvieron para el desarrollo de la ciudad pero también para ayudar al crecimiento del empleo: «La gente no quiere que le den sino que le generen trabajo, así que en eso estamos».

Y por otro lado, lamentó no poder comenzar grandes obras por no saber cuándo será el final del COVID-19: «Hicimos un obra linda que es un auditorio municipal, que ya está terminado y no se ha podido inaugurar por el tema de la pandemia, pero era una obra importante de 45 millones de pesos«.

Además el jefe comunal comentó que están ayudando a los vecinos con viandas, mercadería, asistencia en farmacia y medicamentos, gas y leña: «Vamos a utilizar todo el recurso que sea necesario para alimentación y salud, creo que eso es lo primordial hoy. Todo lo que tenga que ver con lo social, lo estamos cubriendo. No voy a decir un cien por ciento, pero a todos aquellos que llegan al municipio o que se comunican por teléfono, estamos respondiendo».

Segundo mandato

A un año y medio de asumir la reelección, Abeldaño manifestó a Noticias d su deseo de terminar con trabajos que aún quedan pendientes y no pudo desarrollar, entre otros, la gestión de residuos: «A lo largo y ancho del país hoy se está trabajando con el tema de la basura. Si no la trabajamos pronto, nos pasará por arriba. Es un tema que quiero cerrar antes de irme en 2023».

El Intendente explicó que cuando llegó al municipio la basura se tiraba en cualquier lado y no había ningún tipo de tratamiento, ni cerramiento del predio: «Nosotros de a poco hemos ido cercando el predio y haciendo otro nuevo, que estamos a punto de inaugurar. Tenemos una planta de tratamiento de residuos orgánicos, que cuando arrancamos por el 2015 estaba abandonada. Justo en 2019 habíamos arrancado a poner en práctica el tema de la recolección diferenciada en los hogares y se fue parando de a poco hasta hoy, que prácticamente lo tenemos parado. Vamos a trabajar muchísimo en eso hasta 2023«.

Nacido en 25 de Mayo, Abeldaño tiene tres hijos con su esposa y diez hermanos en una de las familias más antiguas en la región: «Si me recuerden como un vecino común, que fue político y no se llevó nada de lo que no correspondía, con eso me basta y me sobra», reflexionó y concluyó con un mensaje al pueblo de la localidad en este difícil momento: «Esperemos que todo termine pronto y que entendamos de una vez por todas que todos somos responsables de lo que está pasando. Tenemos que cuidarnos y decirle al que está al lado, cuidate. Si no querés cuidarte vos, significa que no querés cuidarte a vos ni a nadie más. Hoy necesitamos más que nunca que estemos todos unidos«.

(Noticias d La Pampa)

