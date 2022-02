Amor infinito: su hijo murió y le sigue enviando mensajes de WatsApp

En las redes sociales se dan a conocer distintas situaciones e historias conmovedoras, muchas de ellas se viralizan por su contenido.

Este fue el caso de una joven que compartió en Twitter el hallazgo que hizo y que la dejó sin palabras. Sasha Saba perdió a su papá hace seis meses a causa del Covid-19 y recientemente encontró en el teléfono celular del hombre una serie de mensajes que le envía su abuela con frecuencia. Emocionada por el chat, lo compartió en su perfil y se viralizó. “Es un gesto de amor”, aseguró la chica en diálogo con LA NACION.

Eva tiene 78 años y a pesar de que su hijo Gustavo falleció hace más de seis meses, aún le manda mensajes por WhatsApp. Si bien es consciente de que no recibirá una respuesta, tiene la necesitad de sentirlo cerca y por eso no duda en agarrar su celular y escribirle a su número. Allí le cuenta, entre otras cosas, novedades de la familia y hasta lo saludó por las fiestas de fin de año.

“Mi papá falleció ya hace seis meses y mi abuela le sigue escribiendo a su WhatsApp para contarle y decirle lo mucho que lo ama y extraña. No quiero decir nada pero estoy llorando”, escribió Sasha en Twitter, al mostrar una captura del chat.

“Abrí el chat, lo leí y me pareció algo muy lindo, como un gesto de amor. Le saqué captura para mandármelo y lo compartí en Twitter para mostrar ese amor que abarca todo”, contó Saba a LA NACION. Sin embargo, nunca imaginó la gran repercusión que tendrían las imágenes que mostró.

“Ya estamos en 2022. Felicidades, Gustavo”; “Hoy es reyes magos. Ya les compre algo a tus hijas, quedate tranquilo. Te amo” y “Gustavo como te extraño. Te amo, mamá”, son algunos de los emotivos mensajes que Eva le envió a su hijo. El posteo ya superó los 126 mil ‘Me gusta’, fue compartido 6000 mil veces y obtuvo ciento de respuestas de todo tipo.

En cuanto a su reacción al encontrar estos chats, la joven de 19 años señaló que apenas los vio no le contó nada a su familia, pero luego se los mostró a su hermana y ambas se emocionaron. “Cuando vi los mensajes pensé en el amor que no mostraban tanto pero de todas maneras lo tenían. No fueron muy demostrativos y a pesar de eso, siempre tuvieron eso entre ellos y hacia otras personas”, explicó.

Tras la viralización del tuit, Sasha decidió revelarle a su abuela que había visto los mensajes. Eva, quien hasta aquel momento mantenía en secreto los chats, le dijo que lo hacía por un motivo muy especial: “La hace sentir bien y más conectada con él”.

Al compartir su historia, la adolescente recibió cientos de respuestas. Muchos usuarios le contaron que hacen lo mismo que su abuela. “Otros me agradecieron porque nunca se les había ocurrido hacer eso y ahora lo sienten como una forma de sentirse más conectados con sus seres queridos que ya no están”, reveló.

Entre las respuestas en las redes, una mujer relató que aún mantiene la línea de su hija que murió hace tres años y hasta le envía audios para contarle travesuras de su hijo; otra además explicó que tras la muerte de su madre decidió guardar los mensajes que le dejó en el contestador para escucharlos una y otra vez.

Ahora Sasha planea darle el celular de su papá a su abuela ya que el aparato que ella tiene no funciona bien. Respecto a la línea que perteneció a Gustavo, reconoce que aún no saben qué harán pero tienen una cosa clara con respecto a Eva: “Ella está súper consciente que se puede seguir conectando con él. Si no es por WhatsApp será de otra manera”.