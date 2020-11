Los permisos otorgados por el municipio previo a esta medida, servirán para ir a catriel y regresar, pero de aquí en más, no habrá restricciones para salir, PERO ES INDISPENSABLE DISPONER EL PERMISO DE INGRESO (tramitado online) PORQUE DE NO POSEERLO, NO PODRÁN INGRESAR, ya que este Comité de Crisis Local, no está facultado para permitir ingresos a personas que no cuenten con la documentación expedida por el gobierno provincial en el tramite realizado por internet.