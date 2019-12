Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

“Para mí fue una inmensa gratitud y un sueño cumplido”.

Consagratoria actuación del artista Catrielense Diego Jaliff que llegó a la final y se quedó con el segundo puesto en el 15° Concurso de Intérpretes del Bolero 2.019 de toda Colombia y Latinoamérica.

El cantante viajó a Colombia para ser parte de este prestigioso certamen musical que se desarrolló durante los primeros días de noviembre en la universidad del Valle, sede Caicedonia, auditorio “Marleny Lombana”, que en su ciclo académico contó con ponencias relacionadas a este género musical lleno de grandes voces, composiciones y temas inolvidables que hacen parte de la cultura popular.

Jaliff había sido invitado al Festival Internacional de Boleros en Río en la Guajira Colombia: “me enteré que estaba este certamen y decidí enviar los temas, inscribirme y a los pocos días me avisaron que había sido seleccionado de entre más de 100 inscriptos, quedamos solo 24”, comentó en diálogo con “Radio Alas”. El festival inicial al que lo habían invitado se suspendió, “puse todas las fichas, la idea no era ir a competir, aproveché para aprender, hacer contactos y todo lo que deja una experiencia como esta”.

“Me presente, puse todo de mí, viví cosas increíbles, primero fue la preselección donde quedamos 24, se hizo la presentación de dos temas que ellos eligen, los prepara la orquesta, La Hiedra y Regálame esta Noche, son temas que no se hacen mucho, por eso los elegí, ne gusta rescatar este tipo de canciones”, destacó el artista Catrielense.

Luego de interpretar de forma brillante estos dos temas, fue seleccionado por el jurado para pasar a la final, en la que clasificaron 4 hombres y 4 mujeres, el festival se divide en rama masculina y femenina. “Llegué a la final y tuve la suerte de salir segundo, fue una experiencia increíble, no me lo esperaba, el nivel es impresionante” dijo emocionado.

“En la final me seleccionaron el tema “La media Vuelta” que lo hizo conocido Luis Miguel” sostuvo Jaliff, que en la ronda definitoria quedó con el meritorio 2° puesto.

El jurado internacional fue de lujo, integrado por el mexicano José Ivan, jurados colombianos con mucha trayectoria. Los invitados en esta oportunidad fueron la periodista Sara Zuluaga y el filósofo Andrés Galeano, que compartieron sus apreciaciones y posturas como la mujer fatal en el bolero y el bolero en la cultura popular.

Además el evento contó con una presentación musical en la voz talentosa de Sara Garay Hernández y jóvenes integrantes de la fundación Alarca. “El teatro estaba lleno, la ciudad ronda en torno al festival” destacó el cantante de Catriel. “Me sorprendió que la gente me apoyara muchísimo, allá aman a los argentinos por Carlos Gardel, en la zona cafetalera de Colombia escucha mucho tango, música cuyana, de hecho Los Bisconti viven allá” agregó.

“Gracias al prestigioso jurado internacional; a toda la hermosa gente que me paraba por la calle, me daba fuerzas y me apoyaba con cada palabra de aliento cuando me decía: “argentino, eres mi favorito” y me convidaba un trago de guaro hablando de Gardel y de historias de bohemia” manifestó Jaliff.

FESTIVAL CUBA

Cabe destacar que Diego Jaliff participó anteriormente en el Concurso Internacional de Cantantes de Bolero, en La Habana (Cuba) cuyo objetivo es la búsqueda y promoción de nuevos valores de la canción latinoamericana. El evento reunió a los más destacados cantantes, compositores, investigadores, artistas y especialistas del género, para convertirse en la gran fiesta del bolero a nivel mundial.

“El año pasado estuve en el festival internacional de boleros en Cuba, esa experiencia me ayudo a crecer técnicamente y para que ahora me vaya bien. Siempre me dedique al folclore, cundo era chico canté mariachi, pase por todos los rubros” manifestó.

FUTURO

El artista realizó algunos anuncios en torno a su carrera “estoy grabando un video que lo empecé y terminé en Cartagena de Indias, se esta terminando de editar con los arreglos de Guido Alfonso Medina, un cubano arreglador muy importante”.

“Voy a ver si puedo grabar mi disco de boleros, tengo los arreglos originales con Medina, voy a aprovechar eso y a seguir para adelante pensado en el futuro. No estoy muy de acuerdo con la competencia en el arte, pero a veces es indispensable para hacerte conocer” sostuvo.

Desde #Argentina en #CartagenaDeIndias #LunaFilms con Diego Jaliff estuvimos produciendo nuevo #VideoCover #DeQueManeraTeOlvido Filosofo Griego Posted by KA M BO on Friday, November 15, 2019

AGRADECIMIENTOS

“Gracias Orquesta Bolero Son que se lucieron; a la magnífica gente de la asociación Rincón de Antaño; secretaría de cultura Jorge Alberto Zuluaga Fonseca y alcaldía de Caicedonia Claudia Marcela Gonzalez Hurtado por todo su esfuerzo, atención y dedicación”.

“También debo agradecer a Facundo Juncos que fue mi primer couch de bolero, y la gran cantante cubana Leonor Montesinos que en su momento me enseñó a entender el estilo, la idiosincrasia y la técnica para poder ir mejorando con mucha dedicación”.

“Gracias a todos los que me apoyaron, siempre representando a mi querida ciudad de Catriel” concluyó el cantante Diego Jaliff.

