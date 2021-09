En un emotivo acto y con una gran convocatoria de vecinos y vecinas, esta mañana, se puso en marcha “A.L.M.A Catriel”, el proyecto que tiene como objetivo acompañar a las familias que tienen algún paciente con problemas cognitivos (Alzheimer, ACV, demencia).

Con la presencia de la intendente municipal Viviana Germanier, las concejales Elizabeth Cofre, Nancy González, autoridades de Alma Comahue de Neuquén, representantes de distintas instituciones y vecinos en general, se realizó el lanzamiento en el salón Cotecal de calle Dinamarca 356.

Se pudo escuchar testimonios de los referentes de Alma Comahue, quienes relataron experiencias personales que generaron un clima de profunda emoción en los presentes, “tengo a mi esposa internada en un geriátrico y cada vez que voy a verla me pregunta cuando nos vamos a casa…. yo sé que por ahora eso no es posible, y debo cambiar de tema para que ella no se perturbe con la situación”, contó entre lágrimas.

El proyecto que se puso en marche en Catriel, tendrá su propia sede que funcionará en calle La Pampa frente a las oficinas de tránsito, y estará integrado por profesionales de la salud, kinesiólogas, nutricionistas, enfermeras profesionales, en salud mental y muchas personas voluntarias de la localidad que les interesa la temática.

Uno de los principales objetivos de Alma Catriel es acompañar a los familiares con pacientes que estén atravesando deterioro cognitivo: alzheimer, ACV, demencia vascular, parkinson, entre otros.

“Esto es un movimiento que está a nivel país, por eso queremos generar acá el espacio para ayudar a la gente de Catriel así ellos pueden tener un lugar donde sentirse acompañados, los familiares son los que más necesitan el acompañamiento, si bien el paciente enfermo tiene sus deterioros o fases, el que más necesita el apoyo es el familiar”, dijo Emilce Olaguibet.

