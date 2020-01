Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

«Vamos a optimizar el trabajo de prevención, crearemos el cuerpo de motoristas y bici-policías». Anunció el Comisario Hugo Escobar esta mañana cuando asumió como jefe de la Unidad 9° de Policía de Catriel.

Tras la salida del Comisario Erick Henríquez, finalmente este martes se puso en funciones al nuevo jefe de la comisaria de la ciudad, que estará secundado por el Subcomisario Ortiz. «Vengo procedente del área Viedma para hacerme cargo de la unidad en el día de la fecha», dijo Escobar en diálogo con “Radio Alas”.

Durante el cierre de 2019 y comienzos de 2020 se produjeron una secuencia de delitos contra la propiedad y algunos de gravedad como asaltos a mano armada que no tuvieron una respuesta positiva de las fuerzas de seguridad, lo que generó preocupación y malestar en los vecinos. «Conozco el panorama de la ciudad, la problemática que existe, con esa información vengo presentarme a trabajar», contestó el jefe policial.

PREVENCIÓN

El Comisario Escobar destacó: «la directiva que nos dieron en la regional es optimizar el trabajo de prevención, ordenar los recursos que existen, ya sea el recurso humano como el logístico, patrulleros, amplificar la zona de prevención, detectar los lugares más vulnerables y aplicar las tareas preventivas más eficientes».

Además adelantó que se trabajará en la creación del cuerpo de motoristas, bici-policías, «algún tipo de funcionalidad para darle más presencia de la policía para bienestar del vecino».

MÓVILES POLICIALES Y PERSONAL

Una de las falencias que se visualizan en la policía local es la falta de movilidad, en los últimos hechos puntuales los efectivos han arribado en sus vehículos particulares. «El segundo Subcomisario Ortiz me dio un panorama general de la unidad, me dijo que hay móviles, también existen otros que necesitan reparación y se están haciendo las gestiones para su reparación en Cipolletti y Cinco Saltos», respondió Escobar ante la consulta.

También valoró la posible llegada de más policías, «si se provee efectivos bienvenido sea, con el personal que existe la comisaria funciona de igual manera. Si se pudiera asignar más personal tanto de oficiales como suboficiales se podrían aplicar estas tareas de prevención».

«Lo que se busca es tratar de priorizar el trabajo de prevención antes del servicio de policía adicional» sostuvo.

Con respecto al centro de monitoreo, indicó «se trabaja en conjunto, pero depende de Viedma».

ACUSACIÓN

El nuevo jefe de la U9 hizo referencia a una acusación que se viralizó en las redes sociales respecto a un caso sobre supuesto abuso que pesaba en su contra. «Quiero aclarar este tema, me enteré por una red social que habían publicado esa noticia, quiero decirle a la comunidad que no es verdad”.

“Oportunamente se me hizo una acusación así en Allen, se me desvinculó del trabajo, se llevó a cabo la investigación administrativa, nunca hubo una denuncia penal porque el hecho fue inexistente, quedó todo escrito, se cerraron las actuaciones y como no hubo denuncia formal, pasó todo a archivo».

«Lo único que hacen es ensuciar y evitar que yo me presente en esta comisaria porque saben que soy una persona operativa, que voy a instrumentar todos los recursos que sean necesarios para que esta unidad funcione y la imagen de la comisaria sea revertida», dijo.

MENSAJE A LA POBLACIÓN

«Decirle que esta comisaria va a funcionar mientras yo esté a cargo de una manera más óptima, las puertas de mi oficina están abiertas todos los días». Concluyó el Comisario Hugo Escobar, nuevo jefe de la U9 de Catriel.

