(C25N) Si bien este medio desde el primer momento tiene información relacionada a la denuncia de abuso sexual simple por parte de una joven de Catriel contra el cantante Axel, a solicitud de la víctima, su abogado y del ministerio público fiscal se decidió no publicar más información que la permitida para no entorpecer la investigación, pero sobre todo para proteger a la denunciante.

En las últimas horas, uno de los abogados de la joven (José Daltona) dio algunos detalles sobre como habrían ocurrido los hechos. “La chica concurrió al hotel donde se hospedaba el cantante y hubo un abuso sexual simple, entonces la joven se retiró del lugar, no hubo testigos del hecho”. Dijo

Según la información extraoficial recabada por este medio, el hecho ocurrió el 3 de marzo de 2.017 en una habitación del hotel “las Moras” antes del show de Axel. El cantante llegó al hotel (a pocas cuadras de lugar del show) para realizar su presentación, solicitó un servicio de masajes dado a que “estaba bastante contracturado”. Desde la organización del evento contactan a una profesional, que a su vez era integrante de una subcomisión relacionada a la Fiesta del Petróleo. La joven mujer concurre a realizar su trabajo y en determinado momento, el intérprete de “No es No” comienza con algunas palabras que incomodaron a la profesional hasta que, minutos después comienza con insinuaciones indebidas con claras intenciones de tener relaciones sexuales, al no obtener respuestas por parte de la joven, el cantante se habría abalanzado sobre la víctima con intenciones de besarla (mismo modus operandi que con la periodista Paula Galloni). Molesta y sorprendida por esta actitud, la masajista abandona rápido el lugar y lo comenta con algunos allegados, pero todo quedó en eso, un mal momento.

El cantante cumplió con su actuación en la fiesta del petróleo, un show que había sido postergado en diciembre de 2.016 por razones climáticas y que tuvo que trasladarse para ese 3 de marzo de 2.017.

Algunas amigas de la víctima comentaron que pasadas las horas, Axel habría conseguido el número de teléfono de la masajista y personalmente se habría comunicado con ella para pedir disculpas y que no trascienda lo ocurrido, además nadie le iba a creer, haciendo gala de su popularidad.

La decisión de la joven Catrielense de contactarse con un abogado y expresar lo ocurrido, se habría tomado cuando se hizo pública la denuncia por violación por parte de la actriz Thelma Fardín contra el actor Juan Dhartés en un hotel de Nicaragua. A partir de entonces tuvo varios contactos con abogados y víctimas que pasaron por situaciones similares pero sin intenciones de hacer público el difícil momento que le tocó vivir.

Hoy, la denunciante se encuentra contenida y apoyada por su familia. Contrajo matrimonio hace algunos años y su pareja la apoya en todo.

EL INTENDENTE JOHNSTON OPINO SOBRE EL TEMA:

El jefe comunal consultado por este medio dijo: “son cosas muy graves y que no se deben dejar pasar. Me enteré por los medios y realmente me llamó la atención. Estas cosas cuando ocurren, hay que denunciarlas, sea quien sea. Yo nunca tengo relación con los artistas cuando vienen, sólo un saludo de cortesía y nada más, Es gente que uno no la conoce, excepto por su trabajo. Lamento mucho lo que le toca vivir a esta vecina y ojalá la justicia actúe rápido”. Expresó

