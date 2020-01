Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

Catriel-Arrancó la era Balmaceda en la Unión Deportiva Catriel. “Tenemos que recuperar el sentido de pertenencia

Daniel Balmaceda es el nuevo DT de la Depo y comenzó su estadía en la comarca petrolera siendo presentado ante los jugadores y Comisión Directiva el pasado miércoles a las 20hs, dejando una buena impresión sobre todo poniendo enfasís en la identidad y respeto hacia los colores de la institución.

“Tenemos que recuperar el sentido de pertenencia, el respeto y la responsabilidad y seguir siendo más que competitivo. No vengo hacer amigos, vengo a trabajar y con lo dicho anteriormente las cosas van a salir bien y vamos a armar un gran grupo humano”

“Yo impongo las condiciones de trabajo, al que no le guste hoy puede hablarlo conmigo, después no quiero reclamos. Respeten y respétense, hoy les digo que a ustedes se sumarán cinco refuerzos con los cuales está todo arreglado para que se sumen muy pronto un arquero, un marcador central, un volante central, un volante ofensivo y un delantero, ninguno viene como titular, acá hay que ganarse un lugar”

“Inostroza y Maroa vuelven a sumarse al equipo, pero no entrenarán a la par de ustedes por ahora por cuestiones laborales, pero serán tenidos en consideración”

En lo que refiere al cuerpo técnico, Daniel Valdez (Preparador Físico), Juan Ludueña (Asistente Técnico) y Sandro Lacón (Preparador de Arqueros) serán quienes trabajen en Primera y Tercera.

Además Balmaceda, agregó; “aquel jugador que tenga alguna propuesta o intenciones de jugar en otro lado puede hablar con la Comisión y aquel jugador que no hable y arranque la pretemporada y después se quiera ir no se le dará el pase hasta fin de año. Las reglas son claras y espero que todos podamos cumplirlas. Aquellos que fueron invitados hoy y no vinieron tienen un asterisco que ellos saben tienen que salvar”

