“Hoy estamos anunciando 16 puestos de trabajo para la bici senda y 70 puestos para el hospital, es un hecho que no lo vamos a encontrar en ningún lugar del país“, destacó el Ministro de Gobierno y Comundiad de Río Negro Rodrigo Buteler, esta mañana, en su visita a la ciudad de Catriel.

El funcionario provincial, en diálogo con “Radio Alas”, habló de las nuevas obras, respondió a los reclamos por puestos de trabajo e inauguración del nuevo hospital, entre otros temas.

BICISENDA

La Intendenta Viviana Germanier, la Secretaría de Energía de Río Negro Andrea Confini, Vista Oil & Gas y la Fundación Polo Tecnológico y Social Catriel, firmaron hoy un convenio para la construcción de una bici senda, que recorrerá parte del casco urbano y el acceso norte de la localidad hasta llegar a la ruta 151.

“Es interesante porque se gesta en la articulación de poder trabajar tanto el gobierno provincial, municipio y una empresa privada que siempre apuesta mucho al desarrollo de Catriel como zona productiva petrolera”, puntualizó Buteler.

“Lo más importante es esta demanda de falta de trabajo que tiene hoy Catriel. Nos hicimos eco de eso, estuvimos en charlas con los desocupados y en función de ello nos pusimos a trabajar para que hoy podamos anunciar esta obra, con una inversión de 20 millones de pesos. Habrá trabajo para 16 personas a lo largo de 12 meses”, anunció el ministro.

Se aclaró que la convocatoria de personal para trabajar en la obra se realizará a través de la oficina de empleo y será toda gente de Catriel.

DESOCUPADOS

Por otra parte Buteler adelantó que mantuvo diálogo con algunas mujeres y hombres desocupados/as, sobre la falta de trabajo en Catriel. “Por eso vinimos con la Secretaria de Estado de Energía a anunciar una obra que va a generar trabajo”.

Por otro lado se anunció que la comisión de seguimiento de los contratos petroleros se va a reunir en los próximos días para analizar los planes y proyectos que tienen las empresas petroleras en la zona, “es muy importante porque apostamos al cumplimiento de la ley y la generación de puestos de trabajo rionegrino y sobre todo de Catriel” enfatizó.

“Nunca vamos a dejar que una familia la pase mal y vamos a trabajar para que todas las familias tengan un trabajo digno“, remarcó.

Consultado por los índices de desocupación en Catriel, informó: “son bajos comparativamente con el resto de la provincia, estamos hablando de entre un 2% y un 4%. Aun así no desconocemos que donde haya una persona sin trabajo tratamos de generar las condiciones para que ingrese al mercado laboral”.

LEY 4818

Por otra parte uno de los fuertes planteos de los desocupados refiere a la ley 4818 y que se pueda modificar para que el 80/20 sea local, no provincial. “La ley la votó la legislatura de la provincia, consensuada con los representantes de la población, aun así vamos a convocar a la comisión de seguimiento para que se pueda analizar”, anticipó el ministro.

“Cuando uno ve cómo contratan las empresas petroleras, la ley 4818 está cumplida en la medida que es trabajo rionegrino. Es cierto que hay una gran cantidad de gente de Catriel en el petróleo”, indicó.

NUEVO HOSPITAL

Este viernes se inaugurará el flamante edificio del nuevo hospital de Catriel “Dra. Cecilia Grierson. “Va a generar en los próximos días más de 70 puestos de trabajo de forma directa. A partir del lunes se los va a convocar para que empiecen a trabajar. Es toda gente de la localidad, salvo especialidades”, indicó.

“Que hoy estemos anunciando 16 puestos de trabajo para la bici senda, 70 puestos para el hospital, es un hecho que no lo vamos a encontrar en ningún lugar del país, esta generación de fuentes de trabajo de manera directa. Esto tiene que ver con una decisión de la gobernadora Arabela Carreras, del ex gobernador Alberto Weretilneck y del ex intendente Johnston de construir un hospital nuevo que también genera mano de obra” destacó el ministro.