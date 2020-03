Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

«Le planteamos a la gobernadora provincializar la Granja Porcina«, comentó el legislador (Juntos Somos Río Negro) Carlos Johnston, tras reunirse con La Gobernadora Arabela Carreras. “El plan de diversificación productiva es modelo en Río Negro y se proyecta ampliarlo en otras localidades con el objetivo que la provincia sea la principal exportadora de productos cárnicos de la patagonia”.

En una entrevista con “Radio Alas”, el ex intendente municipal y principal ideólogo del ambicioso proyecto productivo del municipio Catrielense, habló, entre otros temas, del futuro del plan de diversificación productiva que busca una alternativa económica que vaya de la mano con la actividad petrolera para el futuro de la localidad.

GRANJA PORCINA

El legislador Johnston es asesor ‘ad honorem’ de la fundación Polo Tecnológico y Social y sostuvo: «este proyecto debería estar integrado a través de la agencia del comercio exterior e interior de la provincia. Es muy exitoso, está dando trabajo a muchas personas directa e indirectamente, además llega al consumidor un producto de calidad, de buen gusto y a buen precio».

Los productos ya se están vendiendo en la zona de Cinco Saltos, Campo Grande, Cipolletti y Villa Regina, «es a través de terceros, todavía no tenemos la logística para llegar nosotros hasta allá», aclaró.

En la reunión, de la que participó la Intendenta de Catriel (Viviana Germanier) con la gobernadora Arabela Carreras, se planteó provincializar el proyecto de la Granja Porcina. En ese sentido, en el mes de marzo visitarán la granja el ministro y directores de producción, «la idea es implementarla en otro lugar, se pensaba en Jacobacci, allí hay un frigorífico igual al de Catriel, pero que está en desuso desde hace dos años, así que es posible reactivarlo y está cerca de la ciudad más grande de la Patagonia (Bariloche), a solo 200 km, es muy importante para la comercialización de los productos», sostuvo el ex intendente.

«Nosotros vamos a asesorar como hacerlo, el procedimiento, lo que hemos aprendido y logrado. Queremos que se replique, porque Río Negro debe ser la principal provincia productora de productos cárnicos», advirtió.

Con relación a los objetivos futuros de la granja en Catriel, Johnston anunció: «tenemos pensado la duplicación de la misma, hay que hacer los galpones. Nuestro objetivo es hacer biogás para alimentar la granja solamente.

El legislador de JSRN también se refirió a las críticas en torno a los posibles olores nauseabundos que emanarían de este lugar, descartando de plano esa posibilidad. «Vamos a sembrar al lado de la granja 30 hectáreas de alfalfa, se van a plantar cortinas de árboles y trabajaremos en el tratamiento de la laguna». Aclaró

«Es un proyecto en el que pocos creían, dio resultados, está en Catriel, es el mejor de la provincia y esta visto desde otras provincias muy bien y no hay que perderlo» enfatizó.



FAENA BOVINA:

Productores de Catriel, Peñas Blancas y Valle Verde, han solicitado desde hace un tiempo, la posibilidad de faenar bovinos en el matadero local. “Nos ahorraríamos el flete de ida y vuelta (hasta J.J. Gómez). Si carneamos acá, se abaratan significativamente los cortes de en las carnicerías”. Alegan

Sobre el tema, Johnston expresó: «Estamos por comprar la cámara, y otros accesorios, nosotros no vamos a comprar ni vender animales, sólo vamos a ofrecer el servicio de faena de bovinos a terceros, que quieren vender en Catriel y otros lados».

GESTIÓN MUNICIPAL

Luego de ocho años de encabezar la gestión municipal y dejar la intendencia con más del 70% de imagen positiva, el actual legislador provincial prometió no pisar el edificio comunal durante los primeros cuatro meses, «todavía no he ido a la municipalidad, esta es una continuidad de gobierno del Movimiento Vecinal y Juntos Somos Río Negro, están haciendo las cosas muy bien, se están acomodando, es poco tiempo, recién llevan dos meses» sostuvo.

«Hablo con la intendenta cotidianamente, no opino sino me piden la opinión. Viviana (Germanier) está trabajando mucho en la preparación del equipo de gobierno y el personal municipal con capacitaciones y cursos, prevalece el diálogo que es muy importante», destacó Johnston.

Johnston en la Legislatura Provincial

El legislador destacó algunos de los temas que han pasado por el recinto, como la adhesión a la ley de emergencia, la agencia de comercio exterior e interior, la agencia innovar, la despapelización del estado... «son cosas que se están poniendo en marcha y son muy positivas», dijo.

«Estoy trabajando con el legislador Fabio Sosa en el tema del Río Colorado, no tanto con Portezuelo del Viento que es un tema aparte, y no es causal del problema que tenemos hoy. El cambio climático, es lamentable no ver nieve en la cordillera, por ende nuestro río Colorado parece ser que si este año no hay buenas nevadas vamos a seguir padeciendo estas bajas históricas».

«Hay que trabajar en ese sentido y tener claro lo que se debe tener en cuenta: primero el uso humano, luego el uso agrícola y luego el uso de generación de energía», remarcó Johnston, quien además hizo referencia al encuentro de gobernadores de Río Negro y La Pampa que se realizó en la Villa Casa de Piedra, «el día que se reunieron Arabela Careras y Sergio Ziliotto se presentó el proyecto del parque eólico que se va a instalar ahí, generará 2 megas. Es muy importante al tratarse de una energía alternativa que va a trabajar en Casa de Piedra cuando no haya caudal de agua». Finalizó el Legislador Provincial

