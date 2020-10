(C25N) “Venimos a ver el avance del hospital y fijar una fecha de inauguración”, expresó la Gobernadora de Río Negro Arabela Carreras, esta mañana en su visita a la ciudad.

La mandataria provincial llegó a la región acompañada por el Ministro de Gobierno Rodrigo Buteler y el Ministro de Salud Fabián Zgaib. “El coronavirus está controlado en nuestra provincia”, aseveró Carreras en diálogo con “Radio Alas”.

NUEVO HOSPITAL

El nuevo centro asistencial de la ciudad “Dra. Cecilia Grierson” está siendo equipado y en las últimas horas salud de provincia realizó el llamado para cubrir vacantes en distintas áreas.

“Venimos a ver los avances, el hospital está terminado en lo edilicio y ahora estamos completando el equipamiento que se requiere para su funcionamiento y hemos abierto el proceso de selección para la contratación del personal. Esta necesidad de trabajar de tantas personas y por el otro los requerimientos que tiene la sociedad respecto del sistema de salud, no es sencillo lograr una infraestructura tan compleja si no hubiéramos tenido aquí un gobernador como Alberto Wertilneck y la continuidad del gobierno de ‘Juntos’ (JSRN), no demoramos, no atrasamos, sino que fuimos concretando los objetivos” manifestó la gobernadora.

“Quiero verificar cuánto nos falta para fijar una fecha de inauguración” anunció.

COVID-19 EN RÍO NEGRO

Con respecto a la situación sanitaria de la provincia en relación al covid-19, la mandataria provincial indicó: “estamos atravesando un proceso que en todos los países del mundo ha pasado, incluso algunos lo están repitiendo. Río Negro tiene una situación controlada, todavía tenemos alto números de contagios, pero no hay un crecimiento exponencial como pasa en otras regiones”.

Carreras destacó que la provincia logró hacer frente a la pandemia por tener casos muy tempranamente en territorio. Además en diálogo que mantuvo la gobernadora con el ministro de salud de Nación Ginés González Garcia les expresó que no está preocupado por la situación de Río Negro, “de hecho hoy tenemos equipos de salud de nación monitoreando, acompañando, en la zona de Roca y Allen”. Hemos invitado al ministro a la inauguración de este hospital. Indicó

“Los fallecimientos hospitalarios en Río Negro han disminuido con respecto al año pasado, comparamos mes por mes la cantidad de fallecimientos y estamos por encima del 10% menos. Esto significa por un lado, que el sistema de salud ha respondido excelentemente y por otro lado que el aislamiento al que nos sometimos los ciudadanos, funcionó”, enfatizó.

“Por supuesto la pandemia ha incidido en las causas de deceso, notamos que las enfermedades respiratorias han crecido como causas de fallecimiento”, indicó.

“Estamos tratando de activar la producción y palear la otra pandemia, la económica”, Esperemos pronto volverá la normalidad, aunque no será fácil. Dijo

RECLAMO DE PERSONAL DE SALUD

Con respecto al reclamo de los trabajadores de salud por una recomposición salarial, la mandataria provincial sostuvo: “hemos llevado adelante la paritaria con la presencia de los gremios ofreciendo lo máximo que el gobierno puede ofrecer, fuimos negociando y llegando a un punto medio de acuerdo. Cualquier reclamo de los trabajadores es atendible, hay que lograr un equilibrio en que el estado puede brindar en un contexto tan difícil”.

Pero también advirtió que en Río Negro se ha perdido desde el inicio la pandemia a la actualidad dos masas salariales en recaudación, “eso significa que los que normalmente tributan, en Río Negro no lo están haciendo y han pedido un corrimiento en los vencimientos. No solo eso, también creció la demanda en subsidios a particulares, empresas, comercios… toda esta situación pone al límite la flexibilidad que un presupuesto puede tener”.

SECTOR PETROLERO: 80/20

Un numeroso grupo de desocupados de Catriel realizó una serie de medidas de fuerza la semana pasada en los accesos a los yacimientos a la región impidiendo el paso a operarios de otras provincias, exigiendo el cumplimiento del 80/20.

Con respecto a este reclamo la gobernadora expresó: “hay una ley que efectivamente obliga al 80/20, no siempre se cumple, desde la Secretaría de Estado de Energía estamos exigiendo a las empresas que presenten una nómina del personal para poder verificar”.

“También es cierto que hubo una caída de la actividad petrolera, por lo tanto hay una situación de desocupación que se ve en todas las actividades de la provincia. Hay que atender la demanda de este sector de personas que no encuentran trabajo y estamos compartiendo con el municipio la responsabilidad de encontrar soluciones”, adelantó.

RUTA NACIONAL 151

En el presupuesto de vialidad del año próximo está previsto que se trabaje. Con respecto a su repavimentación completa, que es lo que la ruta necesita, está previsto que se trabaje en el proyecto y se licite el año próximo. Hay un compromiso de vialidad de prestar atención a esta ruta mientras se van terminando las rutas 23 y 22, que afortunadamente retomaron su actividad”, concluyó la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.

