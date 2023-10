Caso Gatti: camino al juicio por supuesto abuso sexual infantil

La causa por tenencia y distribución de fotos y videos de abusos sexuales de menores en la que esta acusado el ex conductor del noticiero de Canal 10, Emiliano Gatti, va camino a juicio. Días después del allanamiento en su departamento, una fiscal relató en exclusiva a Mejor Informado el asco que le daba ver lo que le habían encontrado en sus dispositivos, y el Procurador General decidió apartarla de la investigación.

A casi un año del comienzo de la causa, se suspendió la segunda audiencia prevista para finalizar el control de acusación. De todos modos, se supo que la defensa del periodista no pudo avanzar en un intento de probation y así evitar una posible prisión efectiva en caso de considerarlo culpable.

El pasado 8 de mayo, la fiscalía le solicitó al juez de Garantías, Julio Martínez Vivot que le formulen cargos a Gatti, a quien llegaron por un alerta internacional y en el allanamiento en su departamento le secuestraron una computadora en la que se encontraron una gran cantidad de videos y fotos de niños siendo abusados sexualmente. Finalmente lo acusaron por 50 hechos distintos y va rumbo a un juicio en le que se determine su culpabilidad o no.

La causa se inició a raií de una alerta internacional que llegó a una fiscalía especializada de Buenos Aires y a partir de allí se desarrollaron allanamientos en todo el país bajo la denominación “Red Federal Alerta”. En Río Negro hubo procedimientos en Roca, Bariloche y Cipolletti. La causa de Gatti es la que más avanzada está.

Hace 10 días, se desarrolló una primera audiencia de control de acusación en la que el juez Fernando Sánchez Freytes decidió dejar a la prensa afuera. Y se supo que debía continuar esta semana, pero se confirmó que pasó para fines de mes porque la fiscal que el Procurador General, Jorge Crespo, señaló a dedo para que lleve la acusación, Graciela Etchegaray, se tomó licencia.

De todas maneras, trascendió que aunque no hubo movimientos oficiales en la causa, existió un intento de acercamiento por parte del abogado defensor Marcelo Hertzriken Velazco, quien intentó lograr una suspensión de juicio a prueba y de esta manera evitar el juicio, donde puede ser declarado culpable y de esa manera cumplir una pena de prisión efectiva.

Aunque no se pudo avanzar, desde el Ministerio Público dejaron trascender que ese procedimiento es sólo para causas donde la pena pueda ser en suspenso o sin cumplimiento efectivo y con la particularidad de que el imputado no debe tener antecedentes penales. En este caso, al ser un delito que contempla una pena superior, sobre todo porque cada video o foto se trabaja como un hecho en particular, es imposible que Gatti pueda acceder a ese beneficio.

Al periodista que se hizo conocido por conducir el noticiero de Canal 10, también tenía también una fundación solidaria financiada desde el gobierno de Río Negro, que en muchos casos realizaba actividades con comedores a los que concurrían niños, se lo acusa “tenencia de imágenes de abuso sexual infantil en concurso ideal con distribución de imágenes de abuso sexual infantil, en concurso real con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil con fines inequívocos de distribución; reiterados en 50 hechos, en todos los casos agravadas por la edad de las víctimas (menores de 13 años)”.