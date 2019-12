Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

(C25N) “Sus hijos van a recibir una educación técnica porque vamos a crear una escuela nueva por la demanda de ustedes”. Anunció esta mañana el Consejero de Educación Marcelo Bustos ante un numeroso grupo de padres que reclamaba la falta de vacantes en las escuelas técnicas de la ciudad.

La gran expectativa y preocupación de los padres tuvo su respuesta este viernes, en la reunión convocada en las instalaciones del CET 7, donde el delegado de educación comunicó la decisión tomada por el Ministerio de Educación de Río Negro para dar solución a la problemática que se había generado esta semana. Padres de alrededor de 100 alumnos que no podían acceder a un secundario de nivel medio de la localidad, iniciaron un reclamo ante la falta de lugares y tras participar de varios sorteos, sin tener la chance de que sus hijos pudieran quedar en algunas de las escuelas técnicas.

Más temprano los padres se habían autoconvocado en el salón del centro comunitario de B° Ciduad de Catriel para reunir firmas con el propósito de enviar una nota a las autoridades provinciales, la cual será entregada este lunes por la legisladora provincial Daniela Salzotto: “Que se haga explicita la solicitud de los padres de su derecho de que sus hijos tengan la posibilidad de acceder a un colegio de nivel medio de Catriel, con la elección que ha hecho, amparados en la constitución nacional y en toda la legislación vigente”. Dijo Salzotto.

“Que se arbitre la creación de nuevas aulas móviles, caso contrario y de no haber respuestas por parte del ministerio se instrumentará una acción de amparo antes de la feria judicial”, agregó la legisladora el partido justicialista.

ANUNCIO DE UNA NUEVA ESCUELA

El delegado de educación de Catriel Marcelo Bustos recibió a los padres alrededor del mediodía y rápidamente comunicó las directivas del Ministerio de Educación: “En primer lugar hemos atendido las demandas de ustedes, a pesar de que por el sistema “SAJE” que se aplica para la inscripción de los alumnos, tenemos 28 vacantes en la ESRN21 pero atendiendo que sus hijos quieren recibir una formación técnica, es que venimos a plantear soluciones”.

“No nos tiramos ninguna pelota, lo único que hice ayer es hacer público la situación de una funcionaria de educación que no cumple con sus tareas, también lo hice ministerio adentro” denunció Bustos, en relación a la supervisora de nivel medio, a quien se la acusó de no cumplir con sus funciones y prever esta situación que se generó con la falta de vacantes en los secundarios.

El consejero escolar sostuvo que “es imposible infraestructuralmente ubicar los chicos en el CET 7 y CET 21”.

VACANTES

Ante la demanda de entre 80 y 100 chicos/as que todavía no tienen un colegio secundario definido para el ciclo lectivo 2020, expresó: “el CET 21 tiene entre 40 chicos que deben rendir para pasar a segundo, de esos estadísticamente la mitad pasaría, por lo que quedarían disponibles 20 lugares. El CET 7 absorbe 29 lugares más, estamos hablando de 49 chicos en total, por lo que nos quedarían 30 alumnos que no los podemos ubicar. Si se aplica la normativa del Ministerio de Educación de provincia, esos alumnos pasarían al ESRN 21 (bachiller)”.

“Desde programación educativa conjuntamente con la dirección de educación técnica y a pedido del Consejo Escolar de Catriel, por voluntad de los padres, vamos a crear una nueva escuela que va a comenzar con dos secciones donde todos los chicos que optaron por ir a la escuela técnica van a tener su lugar”, anunció Bustos.

Aunque aclaró: “el tiempo es muy corto para determinar especificidades en cuanto a cómo se va a llevar y donde vamos a ubicarla, es una tarea que nos tenemos que abocar de hoy en adelante el Consejo de Educación”.

“Como consejero escolar de Catriel les garantizo que sus hijos van a recibir una educación técnica porque vamos a crear una escuela técnica por la demanda de ustedes”. Dijo ante el aplauso de los padres.

Bustos indicó que ya se había planificado desde educación crear en Catriel una ESRN, “porque es la modalidad que nosotros desde Río Negro estamos impulsando. Dada las condiciones características y necesidades nuestras tenemos que cambiar la modalidad por una escuela técnica”.

Aunque el anuncio de la nueva escuela generó gran expectativa y alivio en los padres, hubo algunos que no se sintieron conformes: “yo no creo nada, no se ha firmado ningún acta. Mi hija quiere ir al CET 7, así que en marzo de 2020 la voy a traer a esta escuela, y deberán tener lugar, que respeten el derecho de los chicos”, sostuvo un vecino, disconforme con lo dispuesto por educación.

“Sus hijos van a empezar el ciclo lectivo 2020 en una escuela técnica”. Concluyó Marcelo Bustos consejero de educación de Catriel.