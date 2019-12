Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

(C25N) Con un espacio Cultural repleto de vecinos, se realizó el acto de asunción de las autoridades electas el pasado 28 de julio.

Estuvieron presentes. El Ex secretario de Energía Sebastián Caldiero (Legislador electo), el Ex secretario de Trabajo Lucas Pica (legislador electo), El Presidente de Edhipsa Martín Herrero, el Decano de UTN Nqn, Pablo Licovsky, Legisldores Provinciales María Elena Vogel, Daniela Salzoto, Carlos Johnston. Autoridades salientes, electas, Juntas Vecinales.

La Intendente Interina y presidente del Concejo Deliberante Juna Cárdenas tomó juramento al nuevo Presidente Mario Figueroa y este hizo lo propio con la intendente Viviana Germanier y concejales: Marcela Gonzáles – Roberto Lezcano – Nancy Gonzáles – Marcos Molina – Elizabeth Cofré y Ernesto Acébal

Luego ya en funciones, Germanier tomó juramento a sus secretarios: Claudio Gonzáles (Gobierno), José Dari (Obras Públicas), Juna Cárdenas (Políticas Sociales), Sebastián Martínez (Planificación, desarrollo y turismo) y Andrea Garay (Medio Ambiente y Sustentabilidad), al síndico (Nicolás Sgalla) y a la jueza de Faltas Dra Laura Morales.

Hubo entrega de presentes a los funcionarios y Concejales salientes, el ex Intendente Johnston hizo entrega de la memora y balance de su gestión a la nueva Intendenta y por primera vez, se entregó “La llave de la ciudad”. Una pieza artesanal construída por una artesana local (María Garabito). La misma permanecerá en Intendencia hasta el próximo traspaso de mando.

Tramos del discurso de la INTENDENTA VIVIANA GERMANIER

“Somos una continuidad de estos últimos ocho años

Pido un aplauso para Carlos Johnston que hizo un traspaso muy prolijo

Me siento muy acompañada por toda mi familia

Hoy, esta gestión es exitosa pero nos costó mucho, al principio estábamos aprendiendo, y buscamos la forma de darle respuesta a los vecinos

Agradezco a todos lo que creyeron en Viviana Germanier, a los que salieron a la calle, y aquellos que todavía no confiaron, pero van a confiar en mí en la medida que vayamos resolviendo los problemas

Quiero agradecer al partido MoVIC que creyó en Viviana Germanier. Hoy soy la intendenta de todos los Catrielenses, de los que me votaron y los que no me votaron

Yo lo tengo claro, se llega a través del partido, pero se gobierna para todos

Deseo agradecer a mi gran compañero Carlos Johnston, es mi gran puntal, a mis hijos Gabriel, Guille y Juan, y mi nueva hija luli. Al gobernador Alberto (Weretilneck) que confió en mí y me permitió se legisladora por el circuito alto vale oeste

Agradecer a Arabela Carreras y Alejandro Palmieri que me acompañaron seimpre. Hoy tenemos un gran desafío en JSRN. Una gestión que tiene un proyecto de provincia y de ciudad que se va plasmando día a día estando al lado de la gente.

Para tener una gestión con resultados es fundamental tener un buen diagnóstico, a nosotros nos llevó 8 años tener claro ese diagnóstico de nuestra ciudad y queremos que eso nos sirva para plantear políticas públicas.

Para eso hay que tener un eje y objetivos.

Hoy estamos en un momento crítico de la realidad nacional, esperemos que eso se revierta”.

EJES

“- Uno de los ejes fundamentales es tener un municipio sustentable. Hoy juró una secretaria de ambiente, tenemos un equipo de trabajo para esa temática.

Vamos a necesitar el acompañamiento de los vecinos para lograr eficiencia energética, valorar y cuidar nuestros recursos, aprender a reutilizar, a reciclar, a separar, a tener una ciudad limpia.

Diversificación productiva: tenemos un equipo de planificación que está trabajando fuertemente, con gente de mucha experiencia, el caso de Adriana Rivero, y gente joven con muchas ganas.

La granja porcina es exitosa, debemos seguir produciendo y darle valor agregado

Sin perder la matriz petrolera, como la principal ciudad productora de petróleo en la provincia. Vamos a continuar en ese camino de defender nuestra producción.

Agradecemos la política petrolera del gobierno provincial y el reconocimiento que ha tenido para Catriel.

– Obra pública: desarrollo urbano y territorial (cordón cuneta, asfalto, desagües pluviales)

Acceso a la tierra

Eso es calidad de vida, servicio para la gente, es tener un lugar para criar a sus hijos. Vamos a seguir con es que es muy demandante.

Catriel inclusivo: que dé lugar a todos, que se trabaje por la equidad, la eficiencia, que esté cerca del vecino, integrar a los niños, jóvenes, adultos y mayores.

Vamos a crear un área especial para personas con discapacidad

Trabajar para los vecinos más necesitados desde políticas sociales.

Trabajar en la economía social, apostar a la participación ciudadana.

Juntas Vecinales: queremos que el vecino nos acompañe, partícipe, proponga, que se involucre en el desarrollo de nuestra comunidad.

queremos que el vecino nos acompañe, partícipe, proponga, que se involucre en el desarrollo de nuestra comunidad. Le voy a pedir a quienes van a estar en mi equipo, al personal de todas las áreas, que el municipio esté al servicio del vecino, eso tenemos que lograr… un municipio abierto al vecino.

Modernizar nuestro municipio : no vamos a poder hacer grandes inversiones, pero lo que tenemos optimizarlo.

Capacitación y profesionalización: que el trabajador municipal se sienta orgulloso, capacitar a nuestros recursos humanos, debemos jerarquizarlos y reconocerlos.

– Administrar y cuidar nuestros bienes

Nos debemos sentir orgullosos de ser Catrielenses, y trabajar cada día para ser mejores.

Fortalecer la convivencia sana entre todos los vecinos, entre todos lo vamos a poder lograr.

Vengo a prometer mi corazón….” .

Concluyó la intendenta municipal Viviana Germanier

