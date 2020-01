Catriel. Conflicto entre cooperativa de trabajo y municipio

Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

«El municipio les propuso renovar seis contratos, estamos esperando la oferta económica de la cooperativa». Manifestó el Secretario de Gobierno Claudio González, luego del conflicto que se suscitó con la entidad solidaria «Cumelén» al rescindir cinco contratos de los servicios que prestaba en distintos espacios municipales.

Un numeroso grupo de trabajadores nucleados en la cooperativa «Cumelen» se manifestaron este jueves frente al edificio municipal, tras conocerse la decisión de las autoridades comunales de rescindir parte de los contratos de trabajo,

En diálogo con “Radio Alas”, Claudio González Secretario de Gobierno municipal, explicó: «este jueves tuvimos una reunión con la presidenta de la cooperativa, le manifestamos la decisión de darle continuidad a varios de los contratos que tiene el municipio con la cooperativa y no así a otros, que por ahí el municipio no los está necesitando o hemos tenido algunos inconvenientes en la prestación del servicio».

Desde la municipalidad se propuso la continuidad de 6 contratos que son de seguridad y limpieza en distintos lugares. La nota con la propuesta fue entregada a las referentes de la cooperativa, esperando la respuesta de la oferta económica respecto de estos contratos.

Además el funcionario de gobierno aclaró: «bajo ningún concepto es una posición del municipio dejar a la cooperativa desprovista y desprotegida sin ningún tipo de prestación de servicio, sino que NO renovaríamos la totalidad de contratos, si con algunos que tenemos una prestación muy buena».

COOPERATIVA CUMELEN

Por su parte los empleados de la entidad solidaria, que se manifestaban frente al municipio, dijeron a Radio Alas: «ayer al mediodía nos avisaron, pero ésta situación viene desde hace mucho tiempo, nos deben de octubre. Estamos en una situación mala desde que entró Johnston, siempre les hicimos el aguante y ayer nos enviaron una nota informando que nos sacaban 5 contratos».

«Si nos sacan un contrato no nos da el presupuesto para seguir trabajando, eso se lo planteamos. Nos dijeron que nos iban a ayudar, que nunca nos iban a dejar a pata. Ya antes de las elecciones nos llegaron rumores que podía pasar esto, en ese momento hablamos con Mario Figueroa y Claudio González, nos dijeron que no hiciéramos caso… resulta que ahora te mandan el papel y jamás se reunieron con nosotros, nos dijeron: se quedan sin trabajo

Sgalla nos dijo: el problema es de ustedes, no de nosotros», comentaron molestas.

Consultadas por los motivos que les dio el municipio para rescindir algunos contratos, respondieron: «supuestamente no le sirve a ellos, nos manifestaron que no les da el presupuesto, que tienen que reubicar gente, debe ser los que hicieron la campaña».

«Somos 31 personas, hace 20 años que estamos trabajando» vamos a esperar por una solución.

MUNICIPIO

González salió al cruce de los reclamos e indicó: «entiendo que por ahí no ha caído bien esta iniciativa por parte de los representantes de la cooperativa y vemos con cierta preocupación esta decisión de bajar a todos los que prestan servicios, de comprometer a toda la cooperativa de no prestar más servicios al municipio, siendo que más de la mitad de los contratos tenemos la intención de renovarlos. Esa determinación escapa a nosotros» aclaró.

«El municipio tiene la facultad de sustituir un servicio que venía contratando por cumplirlo con personal que tenga dentro de sus dependencias reasignando funciones o ubicaciones para que presten esas funciones».

Con relación a la deuda que reclamaban los integrantes de la cooperativa, «el municipio viene con un manejo de su deuda permanente, se trabaja de una manera eficiente con el síndico para ir reorganizando los pagos, hoy se le ha pagado a la cooperativa Cumelén todo lo que le adeudaba. Ahora esperamos que presenten la facturación de diciembre». Concluyó el Secretario de Gobierno Claudio González.