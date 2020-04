“Mi mamá solo estuvo en contacto con mi papá y un sobrino”, aclaró Víctor, el hijo la mujer de 65 años que este domingo, dio positivo en el test de coronavirus covid-19, resultando el primer caso en Catriel. La paciente se encuentra en terapia intensiva en Clínica Juan Domingo Perón. La mujer responde a la medicación

“La estamos pasando mal”, confesó el muchacho en diálogo exclusivo con “Radio Alas”. La mujer que dio positivo para COVID19 ingresó al centro asistencial el día 29 de marzo por un problema renal, estuvo internada tres días y se le dio el alta el día 3 de abril. El mismo día en horas de la noche ingresó por problemas respiratorios y se activó el protocolo correspondiente a Coronavirus. Se enviaron las muestras a Neuquén y este domingo se conoció el resultado.

EL CASO

Víctor, relató como fue la atención de su madre: “la semana pasada a mi mamá la llevaron a la clínica Perón porque tenía cólicos renales, le dieron medicamentos, en la sala había otra persona, allí estuvo hasta el viernes, se hizo tomografía, todos los estudios y no tenía nada, esa mañana le dieron de alta. Supuestamente era un problema renal, en los estudios tendría que haber salido eso, pero a ella le dijeron que los estudios estaban bien, que no tenía nada. A la noche se descompuso, le faltaba el aire, y mis familiares la llevaron nuevamente a la clínica, allí había otra persona intubada”.

“Mi mamá salió bien de la clínica y se descompensó en el trayecto de la clínica hasta la casa de ella, para mí el contagio (coronavirus) fue en ese momento”, sostuvo

VÍNCULO FAMILIAR

Tras conocerse el primer caso de este virus en Catriel, la comunidad comenzó a alarmarse, divulgándose varios audios sobre los posibles familiares que habrían estado en contacto con la mujer. Víctor aclaró: “no estuvo en contacto con toda la familia, mi mamá vive con mi papá y con un sobrino, solo estuvo en contacto con ellos, que hasta ahora no han presentado síntomas”.

Esta mañana los trabajadores del supermercado de Catriel “Cooperativo Obrera” decidieron no ingresar a trabajar, aduciendo que una nieta de la mujer desempeñaba tareas en el local y por precaución ellos no iban a presentarse. “Yo tengo a mi sobrina trabajando en la Cooperativa, pero ella nunca tuvo contacto con su abuela, hace rato que no la ve” dijo Victor, “que los trabajadores ingresen tranquilos que no les va a pasar nada”.

“Espero que mamá se recupere, ella está en terapia, que la gente tome conciencia, esto no es joda”. Concluyó

ESTADO DE SALUD DE LA PACIENTE:

El director de la clínica informó hoy que la mujer conitnua en terapia intensiva y que responde a la medicación. “Está estable y eso es un avance”. Expresó el Dr Bermúdez

Este martes se enviarán las muestras a Viedma para un tercer y último análisis y certificar con certeza si es positivo o no.

En tanto la clínica juan Domingo Perón seguirá con guardias mínimas y 38 trabajadores que tuvieron algún contacto con la paciente permanecerán con aislamiento. El grupo familiar de la señora que convive en la misma casa, (esposo y un nieto), se encuentran bien y sin síntomas.

(Río Negro) “A mi madre la llevamos por un problema renal y después de varios días de internación comenzó a tener síntomas y le hicieron el testeo. Yo estaba segura que iba a dar negativo porque ella cumplía con la cuarentena y no estuvo en contacto con nadie que haya viajado al exterior”, contó su hija.

Sin embargo, dio positivo y se convirtió en el primer caso confirmado en la localidad. La mujer ingresó a la clínica Perón -Petroleros Privados- el 29 de marzo con un cuadro cólico renal. Se quedó internada hasta el viernes 3 de abril.

La hija de la mujer aseguró que cumplía con la cuarentena y casi no salía de su vivienda. “Las compras se las hacía un sobrino y respetaba la cuarentena”, indicó la mujer.

Agregó que la familia está muy preocupada y también asustada porque tras conocerse el caso comenzaron, como en muchos otros lugares, las indagaciones de los vecinos para saber la identidad de la mujer y temen que haya algún hecho de violencia.

“Acá no sabés lo que puede pasar, yo lo que quiero dejar claro es que mi mamá no tuvo contacto con nadie de afuera y tomaba las precauciones de la cuarentena”, indicó.

