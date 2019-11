Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

(C25N) Una joven de esta localidad, realizó una fuerte denuncia de acoso que involucra a la Iglesia Católica. El hecho guarda relación con el Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana del Alto Valle, y las acusaciones están centradas en un masculino no vidente como responsable de la grave situación. El Vicario General y el obispo de Río Negro ya están en conocimiento de lo sucedido, y aseguraron que se tomarán medidas.

El Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, es un movimiento de la Iglesia y para la Iglesia, cuya finalidad es formar jóvenes líderes y luego insertarlos directamente en sus parroquias, que es donde deben estar.

EL RELATO DE LA VÍCTIMA

Carolina, denunció que en 2017 comenzó a formar parte del MJVC (Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana) del Alto Valle. Fue integrante de la jornada número 6 de mujeres. En el 2018 formó parte del “Invi” de varones y ese mismo año auxiliar en la jornada de mujeres número 7. “Hasta ese momento el movimiento de jornadas se llevaba todo mi respeto, pero sin saber que atrás de todo hay gente que manipula, gente falsa, gente que caretea, gente que falta el respeto y de quién menos te lo esperas”, expresó.

“Varias chicas y yo, vivimos situaciones horribles de acoso por parte de (S. Ch.), algunos dirán ¿De S..? Si, de él. No sé sorprendan. Que sea ciego no quiere decir que no pase nada. Las personas que han hecho jornada, saben que al final de cada jornada se deja una hoja con nuestros nombres, redes sociales y teléfonos, para comunicarnos entre todos y obviamente para tener contacto entre las chicas que hicimos jornadas, auxiliares y demás, pero nadie sabía que de esas hojitas se sacaban los números y empezaba todo esto. Pero, en realidad si lo sabían, Y LO OCULTABAN, lo dejaban pasar, como algo menor, no le tomaban ni le toman, la importancia que merece”, denunció.

“Hoy, recibí un audio dónde creí que era para pedirme disculpas de parte del padre Juanjo quien se ofreció a darlas y saben que me dijo? “Cuando andes por Cipolletti o por el valle avísanos a Aye o a mi para que podamos charlar de la vida”. Parece joda, pero no, ni siquiera se tomó el tiempo para pedirme disculpas y eso me pareció una falta de respeto.

Porque tengo que ser yo la que viaje para que ellos me pidan disculpas? Porque vamos a charlar de la vida si se supone que fue y es un tema súper complicado y lo que tienen que hacer es pedir disculpas, nada más. Dejar de tratarlo como un tema menor. El padre Juanjo se ofreció a hacerlo, él, solo, como se supone que tiene que hacerlo, conmigo no lo hizo y no creo que con alguna de las chicas lo haya hecho”, manifestó indignada.

“Ese pibe, S…., tiene denuncias por abuso a un familiar y acosó a un montón de chicas del movimiento. Si se supone que es ciego, alguien le pasaba los números de esa “hojita”, si tiene esa denuncia y acosó a todas esas chicas, porque dejan que SIGA SIENDO PARTE DEL MOVIMIENTO? PORQUE LO CUBREN? PORQUE DEJAN QUE ESTÉ COMO SI NADA CON SUS INSTRUMENTOS, QUE ESTÉ COMO SI NADA EN LAS MISAS DE CLAUSURA, QUE PRESENTE AHIJADAS COMO HIZO EN LA ÚLTIMA JORNADA?”. Reclamó.

“Pasan todo por encima. No es joda lo que pasó. Veo las fotos de la última jornada y a quien me encuentro? A S…. en la foto. Me parece una falta de respeto y vergüenza lo que hace el movimiento, prestarse para todo esto sabiendo lo que pasaba detrás. Está mal escribir esto acá?. No sé, ni tampoco me interesa, así lo sentí y me da vergüenza formar parte de toda esta mentira, esta farsa. No se dan cuenta que así cada vez menos personas van a querer ser parte?. No sé dan cuenta que seguramente este no era el plan de lo que Dios quería como movimiento?. DEJEN DE GUARDAR LA MUGRE BAJO LA ALFOMBRA!!!!“. Concluyó la joven de Catriel.

Nota: (No se publica el nombre del denunciado por razones estrictamente legales)

PALABRA DE LA IGLESIA

El Vicario General (Témer Muckler), a cargo de la Diócesis ante la ausencia (por viaje) del Obispo, tomó conocimiento del caso y se puso en contacto con la denunciante. El miércoles, el Obispo habló con el sacerdote responsable de ese Movimiento, para darle a conocer las medidas que había resuelto tomar, en base al informe realizado por Temer.

“Hicimos una entrevista con Caro, con una persona de absoluta confianza, y le pedí me informe toda la situación, y su testimonio, que escribimos, y que el martes le presenté al Obispo”, explicó Temer. “Este sacerdote se comunicó ayer con Carolina, para encontrarse con ella, acompañado de los/las jóvenes dirigentes del Movimiento”, agregó.

La joven estuvo en contacto con “Radio Alas” y manifestó que aguardará las medidas a tomar por parte del obispo de Río Negro.

