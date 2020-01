Catriel. Desvalijaron vivienda de funcionario municipal

(C25N) Los ladrones se llevaron televisores, electrodomésticos y varios elementos de la familia. El monto de lo robado ronda los 170 mil pesos.

Roque Callejo se desempeña en el área de políticas sociales (Consejo para las personas con discapacidad) y se había ausentado de su vivienda (Calle Bélgica 859 B° Marini), al regresar se encontró con su casa desvalijada y lo poco que dejaron estaba todo revuelto y/o roto.

Los delincuentes actuaron con suma violencia, violentaron una ventana, rompieron placares y muebles, arrancaron dos LCD de 50 pulgadas, se llevaron un microondas, una notebook, un aire acondicionado portátil, elementos de música, artículos personales, ropa y otros bienes.

Callejo se mostró consternado con lo ocurrido, “Sólo pido a la gente que no compre cosas robadas y si alguien las compró, por favor les pido que me las devuelvan, realmente cuesta mucho comprar estos elementos, yo soy un trabajador más, no me sobra nada”. Expresó

Teléfono de contacto: (2995561668)

