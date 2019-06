(C25N) «La gente de UOCRA vino a patotearme, me agredieron verbalmente, me amenazaron». Relató Juan Forken, dueño de la empresa que construye el refuerzo de la red de gas en la ciudad de Catriel. Radicó la denuncia en la Unidad 9° de policía.

Este martes por la tarde se vivieron momentos de gran tensión en el obrador de la empresa Neuquina Forken SRL , emplazada en Avenida San Martín y Córdoba. El delegado del gremio de la construcción Daniel Correa, acompañado por otro masculino habrían insultado y amenazado al encargado de la obra Juan Forken y a su hijo.

«Tengo 60 años y es la primera vez que vivo una situación de estas características, siempre he llegado a un acuerdo con la gente del gremio, siempre conciliador, pero ayer vinieron a agredirme verbalmente, fue una falta de respeto constante y con amenazas…», relató juan en diálogo con “Radio Alas”.

La empresa es la encargada de hacer un refuerzo para Camuzzi, una cañería de 250, de aproximadamente 600 metros de longitud, que recorre gran parte de la Avenida San Martín. El trabajo está previsto culminarlo en 60 días

Al parecer, el incidente se habría generado por la mano de obra que tomó la empresa, sumado a condiciones no adecuadas en las que se tendría al personal, fue parte del reclamó desde el gremio. «Yo tome gente de la bolsa de trabajo del municipio y aducen que yo tendría que haberlos visto primero a ellos», indicó Forken.

El día anterior habían amenazado al hijo (Santiago), que también trabaja en ese lugar.

«Fue una situación jodida, me angustia, ahora vamos a seguir, si me siguen molestando levanto campamento y me voy de Catriel». Advirtió

«Estaba solo, se ve que me vieron y vinieron a patotearme, fue alrededor de las 19:00 hs, se presentó el señor de la Uocra (Correa), andaba de maya y ojotas, cuando lo vi pensé que era una persona que me iba a preguntar algo, estaba acompañado de otro masculino que fue el más agresivo, no estaba en todos sus cabales, fue una agresión constante, no me dejaron emitir palabra», relató el dueño de la empresa.

Desde el gremio de la construcción acusaron a Forken de maltratos al personal, «dijeron que los teníamos en el contenedor como perros, yo explique que le damos la comida a la gente, por ahí tenemos algunas falencias en el contenedor, no hay mesa o sillas, pero yo priorizo más la calidad de la comida a algo mobiliario, que es una silla o una mesa… corresponde que la tengan, pero se la vamos a poner», se sinceró el empresario Neuquino.

«Tienen agua, paramos 30 minutos en la mañana para que tomen mates, los tenemos bien, la gente está contenta», amplió.

Con respecto al personal que tomó para trabajar, dijo: «tengo 7 personas que son de Catriel, una mujer también que es la chica que hace seguridad. Los tráilers y contenedores son alquilados en esta ciudad, lo único que trajimos son las cosas que son de nuestra propiedad: camiones, máquinas y camionetas».

Juan comentó que tiene una aceptación muy buena de los vecinos: «todo el mundo está conforme, ya estamos reparando veredas. Tenemos todos los elementos de seguridad correspondientes».

«No vine a que me vengan a agredir o matonear, yo vine a trabajar tranquilo. Si hay algo que está en falta por parte de la empresa, que me lo digan y lo vamos a mejorar». Finalizó el empresario

