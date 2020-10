Elizabeth Inostroza es oriunda de 25 de Mayo La Pampa y trabaja como Enfermera del Hospital Catriel, Río Negro.

A través de su muro en la red social (Facebook), comentó el proceso de cómo se contagió de COVID-19 y el duro momento que atraviesa:

“Hoy me tocó vivir otra realidad muy triste. En mí guardia empecé con tos seca, una tos que no podía controlar. Al otro día volví a la guardia y la tos fue peor y sentía mucho cansancio. Decidi hisoparme y retirarme del trabajo.

A las 72 hs el PCR del hisopado dio NEGATIVO!.

Me puse contenta…pero no me podía enderezar me dolía la espalda y mucha debilidad. El doc me hizo una placa y mis pulmones? Eran blancos…salió mal me dijo el doctor.

Me fui a casa a descansar y en la noche desperté con 39 de fiebre y ya no me pude levantar. No podía respirar. A la tarde me fui como pude caminando a la clínica me atendieron de urgencia y me hicieron una TAC, el sarcov2 me lesiono los pulmones.

No alcance a llegar a mí casa y me desmaye en la vereda por falta de oxígeno…llego la ambulancia y me llevaron al hospital, me estabilizaron y quedé internada. Excelente mis compañeros, choferes y médicos que todos estuvieron a mí lado.

Llevo 4 días tirada en una cama sin poder caminar, no puedo hablar, no me puedo ponerme ni las zapatillas.

El dolor de pecho y espalda es insoportable porque tengo inflamado los pulmones.

No tengo gusto, no tengo olfato perdí el apetito. Tengo vómitos y diarreas. Y una terrible debilidad muscular. Fuerte dolor de cabeza.

Estoy con tratamiento de antibióticos que me hace bien.

Tengo para varios días de aislamiento.

Me contagie trabajando en la guardia, por atender , por correr cuando pacientes no podían respirar, por acudir al llamado de la ambulancia. Yo estuve ahí, al pie del cañón.

Pero hoy estoy acá pelando por mí salud tratando de respirar…..que tengo una familia, que tengo mi hijo q apenas tiene 3 años. Que necesito regresar sana a mí pueblo.

Quédate en casa, no salgas. Usa barbijo, lávate las manos. No hagas vida social“, concluyó.