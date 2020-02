Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

(C25N) Continúa la ola de robos en Catriel, delincuentes desvalijaron una vivienda de calle Savio al 1250, forzaron una ventana y en una camioneta cargaron sillones, heladera, cocina y otros elementos.

El hecho delictivo se habría producido en horas de la madrugada y los malvivientes se tomaron el trabajo de llevar sus herramientas para desconectar cada uno de los artefactos que sustrajeron sin provocar daño en la vivienda prefabricada.

Marisa Narambuena, la víctima del robo, habló con “Radio Alas”: «ya se veía venir, gente que pasaba en moto, caminando,…. me tocó a mi. La alarma tiene un inconveniente que se viene activando sola, la veníamos a ver en el día, decidimos no activarla porque era un trastorno, a las 7 hs me aviso la alarma que había un problema en la batería, se ve que quisieron desprenderla».

«Hoy cuando nos íbamos a hacer las compras nos avisó el vecino, porque dejaron cosas tiradas en mitad del camino, un tubo de gas grande y una silla, vinimos y nos dimos cuenta que se habían robado todo», dijo conmocionada.

Personal de criminalística realizó pericias en el lugar y en la toma de huellas se detectó que los ladrones olvidaron algunas herramientas y guantes que utilizaron para cometer el ilícito.

Ingresaron por la ventana de atrás, se llevaron un juego de sillones de tres cuerpos color verde, heladera, cocina, termotanque chico y otros elementos de oficina.

Marisa comentó que en esa vivienda planeaba montar su oficina de trabajo: «ya tengo mi matricula, iba a poner mi oficina administrativa, yo soy martillera y corredora inmobiliaria».

La investigación fue iniciada por personal de Unidad 9° de policía de la ciudad y esta mañana ya se manejaban algunos datos que ofrecieron testigos sobre las características del vehículo que se habría utilizado para transportar los elementos robados.

