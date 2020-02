Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

(C25N) Un hombre amenaza con prenderse fuego si no le pagan una deuda por 8 meses de trabajo en un servicompras de la localidad. “Hace una semana que no pruebo un bocado”. Dijo

Nacho “el tucumano” dijo este lunes “Sólo pido que me den mi plata (alrededor de cien mil pesos) y me voy de Catriel. No me ha ido bien aquí y me quiero volver a Tucuman”.

“Tengo nafta y alcohol y si alguien quiere entrar me prendo fuego”. Explicó desde una ventana al móvil de “Radio Alas” el hombre.

La policía trabaja en el lugar para lograr que deponga su actitud.

Noticia en desarrollo…….

