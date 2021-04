“Cuando llegué y vi como se quemaba todo, me derrumbe… terminé internado”, dijo entre lágrimas Daniel Castro, relatando el duro momento que vivió junto a su familia, tras el incendio de su vivienda en calle Rosario a 380, Barrio Preiss. Vecinos, instituciones y organizaciones no gubernamentales iniciaron una campaña solidaria para reunir materiales y arreglar la casa.

El incendio se produjo este miércoles alrededor de las 14:00 hs en el domicilio de la docente Claudia Larrosa. Según relataron los familiares, uno de los niños estaba manipulado un encendedor en la habitación en el primer piso y se comenzó a quemar el colchón, la niñera que estaba a cargo de los tres pequeños de entre 7 y 11 años, subió rápidamente y logró sacar a los niños del lugar.

Las llamas se extendieron rápidamente consumiendo todo a su paso. Los vecinos alertados de lo que estaba ocurriendo, se acercaron para auxiliar y pudieron sacar algunos muebles, electrodomésticos e indumentaria, evitando que sean consumidas por el incendio.

Personal de bomberos logró finalmente controlar el foco ígneo.

En diálogo con “Radio Alas”, Daniel Castro relató el momento vivido: “me llamó la niñera de mis hijos diciéndome que se había prendido fuego el nene, en ese momento estaba en la feria de productores en el ‘triangulito’, salí desesperado en la bicicleta, la bici llegó rota, venía afligido, agitado, además soy diabético y me subió a 417, terminé internado en el hospital”.

“Cuando llegué me derrumbé, las piernas no me respondían, se estaba quemando la casa, había vecinos colaborando, hasta que llegaron los bomberos. Lo primero que hice fue preguntar por mis hijos, gracias a Dios la vecina del frente los tenía con ella. Se quemaron las camas, los sommiers nuevos, en la habitación no se pudo rescatar nada. El techo está a punto de caerse”, comentó.

El hombre se mostró agradecido con los vecinos que se acercaron a ayudar, “especialmente Darío, se quemó los brazos, las piernas y el cuello, fue el primero que ingresó para sacar las cosas. Estoy agradecido con el municipio que envió personal para ayudar a techar un salón que tenemos delante para que la familia pueda estar allí, hasta reparar la casa. Donde dormimos anoche es un lugar que no posee puertas ni ventanas, nos pasamos de frío”.

“Gracias a los vecinos, las chicas de las escuelas 204, 241, y otras escuelas, nos trajeron anoche frazadas, sábanas, porque no nos había quedado nada” destacó.

CAMPAÑA SOLIDARIA

Daniel manifestó que necesitan los siguientes materiales para poder terminar de construir la vivienda: chapas (5 metros), palos de 5 mts, machimbre, aislantes, cemento, arena, ripio, colchones, frazadas

