“Nunca lo dejo afuera, sucedió que no funciona el sistema eléctrico del portón y no pude entrarlo. Me levante y así lo encontré en la mañana”. Explicó Laura a (C25N)

“El vecino escuchó algunos ruidos por la noche pero creyó que no era nada importante”. Resaltó

El hecho ocurrió en calle Guyana 233 barrio Mosconi ne la madrugada de este lunes. El Toyota Corolla quedó sin sus cuatro ruedas, sobre la vereda y apoyado en unos ladrillos.

Lo cierto es que la delincuencia no para en la localidad. A plena luz del día aprovechan el menor descuido para robar.

La policía tiene escasos medios para controlar el delito y hay mucha preocupación en la localidad por los hechos cada vez más frecuentes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...