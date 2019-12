Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

“Las obras que hicimos le dieron calidad de vida a los vecinos”, destacó el Intendente Carlos Johnston, luego de una maratónica jornada que incluyó la inauguración de obras de red domiciliaria de gas, asfalto en dos barrios, el boulevard frente al Club Unión Deportiva Catriel, acceso sur y dos, de los cuatro en construcción, en pleno centro de la ciudad.

El mandatario municipal comienza a cerrar una etapa de logros y crecimiento de la ciudad cabecera de la Puerta Norte de la Patagonia, la localidad petrolera más importante de Río Negro y que ha planteado un modelo de reconversión productiva a través de la Fundación Polo Tecnológico y Social, la granja porcina, que es modelo en el país.

La obra pública ha sido uno de los pilares fundamentales de la gestión Johnston, el encuadramiento de la ciudad y los avances en la urbanización han marcado el rumbo durante los 8 años al frente del ejecutivo.

INAUGURACIONES

El programa se inició esta mañana en Barrio Santa Cruz, con la obra de gas domiciliario, que en sus distintas etapas permitirá abastecer alrededor de 1500 familias, beneficiando a una gran parte de la población Catrielense, sobre todo a los sectores sociales más vulnerables.

El intendente Johnston estuvo acompañado por la legisladora provincial Viviana Germanier, presidente del Concejo Deliberante Juana Cárdenas, concejales, funcionarios, allegados a la gestión y vecinos.

“Estas obras no se ven, se disfrutan, haber hecho 20 km de gas con nuestro gobernador Alberto Weretilneck que hizo todas las gestiones ante Camuzzi para hacer el nuevo gasoducto que permitió hacer las redes domiciliarias, en este caso Lorena (una vecina) tiene el gas que tantas veces luchó”, dijo el Intendente en diálogo con “Radio Alas”.

“Hicimos 25 proyectos de conexiones de gas, después los vecinos a través de los proyectos presentados a Camuzzi podrán conectarse a la red”, destacó.

“También terminamos el cordón cuneta en B Santa Cruz, después vendrá el asfalto. Todas estas obras son para que la disfruten los vecinos”.

Por su parte la vecina Lorena, quién dispuso su vivienda para inaugurar la obra de gas, manifestó: “insistimos hasta que llegó la obra, gracias al intendente que siempre estuvo dispuesto a escucharnos”.

B° 4 ESQUINAS

Las autoridades continuaron el recorrido para inaugurar la obra de pavimentación de Barrio Cuatro Esquinas, en la que se asfaltaron 42 cuadras, en el sector comprendido entre las calles Roque Sáenz Peña, Añatuya, Nicaragua y Mosconi.

Nestor Subiri integrante de la Junta vecinal del B° 4 Esquinas expresó: “esto es una bendición, antes era todo barro los días de lluvia. Se mejoró en un 100%, estamos muy agradecidos a esta gestión, y la próxima seguirá lo mismo. Ahora los vecinos debemos encargarnos de arreglar nuestro frente, y cuidar el asfalto”.

BOULEVARD Y ASFALTO

El corte de cintas se dio en la obra de asfaltado con pavimento flexible de las calles Cuba y Habana, que incluye bulevar y dársena de estacionamiento con la presencia de directivos de la Unión Deportiva Catriel y de la junta vecinal del Barrio Ciudad de Catriel..

B° MARINI

Para concluir con las inauguraciones programadas para la mañana de este miércoles, se realizó el corte de cintas en la obra de pavimentación de Barrio Marini. Un total de 33 cuadras, en el sector comprendido entre las calles Córdoba, Chubut, Primeros Pobladores y San Martín.

Javier Rivero, (presidente de la junta vecinal), sostuvo: “es un día muy importante para el barrio, gracias a los vecinos por el empuje que tuvieron para impulsar esto. El asfalto debe continuar el año que viene en Finlandia, Antártida Argentina, Primeros Pobladores”.

Por su parte el Intendente municipal destacó: “aquí logramos hacer una plaza de 10.000 metros cuadrados, prometida en muchas gestiones, antes eran escombros, basura. Esto da satisfacción, cada día tenemos que seguir creciendo más”.

Consultado por las obras que quedaron pendientes en su gestión, dijo: “me hubiera gustado terminar la colectora, pero hubo circunstancias que atender, la crisis, y debimos priorizar otros temas. Pero los proyectos están, y los llevará adelante Viviana”.

POR LA TARDE:

Poco después de las 20:00 horas se inauguró la obra de acceso sur (asfalto, demarcación e iluminación LED). Johnston estuvo acompañado por su equipo de gobierno, la Intendenta electa (Viviana Germanier) y gran cantidad de vecinos.

Minutos después, y en lo que fue su último acto de inauguración, hizo lo propio en avenida San Martín y La Pampa, dejando habilitados dos tramos del boulevard (La Pampa hasta calle Mendoza).

Visiblemente emocionado, y comenzando la retirada, dijo: “ Ya es momento de despedirme, quiero felicitar a todo el equipo que me acompañó durante este período. Gracias por la confianza. Yo soy una persona muy agradecida de todos quienes me han acompañado y fundamentalmente a la gente que cada día me da muestras de cariño”.

“Queda mucho por hacer, seguro cometimos algunos errores. Pero tengan la plena seguridad que le pusimos el corazón a cada cosa que hemos logrado. No siempre se puede hacer todo, pero me voy tranquilo. Hemos cambiado a Catriel y se nota”.

“Ahora es el momento de Viviana y estoy seguro que hará una gestión brillante. Ahora voy a descansar y desde mi lugar en la legislatura provincial, voy a seguir luchando por Catriel y colaborando en todo lo necesario para que la ciudad esté cada vez más linda”. Asi que les digo…Hasta luego”….

