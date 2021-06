Este sábado desde las 09:00 horas, habrá una jornada de vacunación masiva en el SUM Municipal.

Desde el sector de vacunación se comenzará a citar y confirmar horario a quienes se hayan inscripto en la plataforma del Ministerio de Salud.

Grupos que serán citados:

40 a 49 años sin factores de riesgo.

50 a 59 años sin factores de riesgo.

18 a 59 años con factores de riesgo.

“Queremos vacunar a la mayor cantidad de gente posible”, dijo la directora del hospital “Cecilia Grierson”.

FACTORES DE RIESGO

• Diabetes tipo 1 o 2 (insulinodependiente y no insulinodependiente).

• Obesidad grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40).

• Enfermedad cardiovascular.

• Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica).

• Enfermedad respiratoria crónica.

• Cirrosis.

• Personas que viven con VIH.

• Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos.

• Personas con discapacidad, residentes de hogares, residencias y pequeños hogares.

• Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad “ACTIVA” (menos de 1 año desde el diagnóstico; tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses; enfermedad en recaída o no controlada).

• En pacientes que requieran o realicen tratamiento quimioterápico, se recomienda recibir el esquema completo de vacunación (2 dosis) al menos 14 días previos al inicio del tratamiento. De no ser posible, se sugiere demorar la vacunación hasta el momento en el cual exista una recuperación medular estable o se encuentren en fase de consolidación (según corresponda).

• Personas cursando una TB activa (caso nuevo o recaída, diagnosticados en los últimos 12 meses).

• Personas con discapacidad Intelectual y del desarrollo que inhabilite las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio o transmisión de la COVID-19; y/o se encuentren institucionalizados, en hogares o residencias de larga permanencia; y/o requieran asistencia profesional domiciliaria o internación domiciliaria.

• Síndrome de Down, priorizando inicialmente a aquellos mayores de 40 años, en quienes se ha evidenciado un aumento sustancial de la mortalidad por COVID-19 respecto de otros grupos etarios.

Cabe recordar que todas las personas que deban concurrir a anotarse y/o vacunarse (si tienen turno), deben hacerlo con un certificado médico que acredite ese factor de riesgo, además de presentarse con DNI.

