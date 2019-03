(C25N) Adolescentes con coma alcohólico, peleas, desmanes y separados de los colegios. Fue el resultado de la fiesta del “último día, primer día”.

La nueva modalidad de encontrarse para la fiesta del “UPD” comienza en las redes donde se autoconvocan para el festejo. El evento se realizó en un salón de eventos contratado hasta la madrugada sin ningún tipo de control.

Cerca de las 06:00 horas del pasado lunes, tuvieron que concurrir al lugar, ambulancia y policía, dado que había jóvenes con coma alcohólico y el encuentro se había tornado incontrolable.

Pero eso no fue todo, a la hora de ingresar a los colegios (secundarios), varios de ellos no estaban en condiciones de ingresar por la gran cantidad de alcohol consumido. Fueron los mismos compañeros de un colegio que sugirieron no ingresar y fueron acompañados hasta sus domicilios. En otro colegio, extraoficialmente se supo que ingresaron totalmente borrachos y habrían sido suspendidos.

Hasta el momento desde Educación no se han manifestado al respecto.

(Foto ilustrativa)