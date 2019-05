(C25N) “Fui a un conocido híper mercado de la localidad, mi nena estaba jugando con la billetera y se le cayó en el área de la góndola de bebidas. Ahí nos dimos cuenta que faltaban las tarjetas de débito y crédito, además de una importante suma de dinero ($ 10.000)”.

Belén, una conocida vecina de la localidad, en diálogo con Radio “Alas 95uno”, expresó su bronca: “Al ver las cámaras del comercio, observamos que una mujer con dos niños toma la billetera, saca el dinero, tarjetas y DNI”.

“De ahí en más, estos ladrones inician un raid de compras en varios comercios. Cuando intentaron hacer lo mismo en “La Cope”, la cajera se da cuenta que no es la titular de la tarjeta y no le vende pero no le retiene la tarjeta”.

Los delincuentes habrían realizado varias compras en supermercados Chinos de la localidad e incluso compras por internet ya que tenían en su poder, las tarjetas y documentos de la damnificada.

“Tuvimos que hacer una denuncia penal para que estos lugares nos habiliten las imágenes captadas por las cámaras de los mercados y bancos, y continuar con el tema judicial. Mientras la mujer cometió el delito de robarme todo de la cuenta bancaria y son cómplices los lugares donde aceptaron venderle sabiendo que no es ella la titular de la cuenta. El dinero físico ya no puedo recuperarlo, ni con allanamiento, porque es dinero imposible de recuperar, distinto es el débito y crédito. Soy una laburante como todos, esto me indigna, si encontrás una billetera la lógica dice que la devolvés, es increíble la falta de empatía y más allá de la indignación que uno siente parece que el que roba está más amparado, ni siquiera un escrache podes hacerles. Pido que estos lugares de venta sean más responsables, saben por ley que no pueden venderle a cualquiera que se presenta con tarjetas sin ser titular”. Relató indignada Belén