(C25N) Una mujer de esta localidad realizó una operación en uno de los cajeros del Banco Patagonia y olvidó su tarjeta. Lo más grave es que olvidó terminar la operación y le sacaron dinero de la cuenta.

El hecho ocurrió pasado este mediodía en la sucursal local del Banco Patagonia. Cuando la mujer llegó a su domicilio buscó la tarjeta y al no encontrarla regresó al banco, allí tampoco estaba. Al consultar en “Home banking” se percató que inmediatamente luego de su operación por cajero, habían realizado una extracción. Inmediatamente tomó la única herramienta que tenía a mano, la red social “Facebook” para contar lo sucedido y amenazar con un escrache a quien se había apoderado de su tarjeta y su dinero, aprovechando el olvido.

Pasadas las horas, un joven se contactó con la damnificada pidiendo disculpas y dispuesto a devolver el dinero y el plástico.

Finalmente se produjo el encuentro y el muchacho mostró signos de arrepentimiento. “Vi que podía sacar plata y me tenté”, le dijo.

La vecina contó que se distrajo por un momento para limpiarse las manos con alcohol en gel y se fue dejando la tarjeta en el cajero.

LO PUBLICADO EN FACEBOOK

SABES QUE? VOS QUE TE CREES TAN VIVO/VIVA POR QUE APROVECHASTE QUE ME OLVIDE LA TARJETA DE DEBITO EN EL CAJERO DEL BANCO PATAGONIA HOY Y ME ROBASTE DINERO, SI POR QUE ESO HICISTE: ROBASTE…TE QUIERO DECIR QUE NO LOS SOS TANTO…POR QUE YA HICE LA DENUNCIA PENAL Y VOY A TENER ACCESO A LAS CAMARAS, PERO NO TE VOY A PEDIR EL DINERO…QUEDATELO , COMPRA ALCOHOL EN GEL Y MUCHO…VOY A ESCRACHARTE , ESO VOY A HACER , PARA ESO QUIERO VERTE EN LAS CAMARAS….PARA ESCRACHARTE POR TODOS LADOS Y BUSCARTE Y MIRATE A LA CARA Y DECIRTE CHOROOO/CHORRRA, CUANDO VEA LAS CAMARAS VOY A SABER DE QUE GENERO SOS…ESE DINERO ES DEL ESFUERZO DEL TRABAJO DE UNA FAMILIA Y VOS NO TENES DERECHO A TOCARLO….LO NECESITAMOS Y MUCHO PERO A VOS TE VA A HACER MAS FALTA SEGURO, POR QUE NADA ES GRATIS EN ESTA VIDA SABES? NO SOLO LAS CAMARAS TE MIRAN, DIOS TAMBIEN….PRONTO NOS VEREMOS

Nobleza Obliga, la persona que hoy hizo una extracción de dinero de mi cuenta se dio cuenta que estuvo mal , se arrepintio y me contacto para devolvérmela, dijo que se tentó cuando vio la posibilidad de sacar dinero, pero que estaba arrepentido y me pidio disculpas , las que acepte como buena persona que soy….y por que solo Dios puede juzgar y perdonar….valoro su actitud y gracias Dios por no abandonarme nunca…..

