Continúan cortado el servicio de la telefónica Movistar, internet y telefonía fija (larga distancia) en Catriel. Otra vez se produjo el corte de fibra en Sargento Vidal.

Así se informó desde la Cooperativa Telefónica local. ” ES un problema que debe solucionar Telefónica” Dijeron

Esto afecta además al servicio de Posnet que utiliza el comercio en general.

Esta nueva interrupción del servicio se produjo en la tarde de ayer y hasta media mañana de hoy aun seguía sin solución.

En comunicación con radio “Alas”, la Diputada Provincial Daniela Salzotto dijo que ya elevó la preocupación al delegado provincial del ENACOM Horacio Pierucci. “El delegado me expres+o que hará un pedido urgente de informes sobre el tema y de ser necesario habrá multas para los prestadores del servicio. No puede ser que Catriel, Peñas Blancas y Valle Verde tengan un servicio que no funciona como debería”. Expresó la legisladora.

