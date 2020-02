Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

(C25N) El titular del Sindicato de Petróleo de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Secretario Guillermo Pereyra y otros integrantes de la comisón directiva, visitaron el área donde opera la empresa Petróleo Sudamericano a fin de tomar “cartas en el asunto” debido a incumplimientos laborales, denunciados contra la operadora.

En declaraciones a radio «Alas», los representantes gremiales expusieron la problemática: Ceferino Leiva: “En esta ocasión con los compañeros de la comisión directiva, visitamos Medanito debido a problemas por parte de una de las empresas operadoras por varios incumplimientos” .

Guillermo Pereyra: “Es nuestra tarea, estar al lado del trabajador, existe un reclamo en reuniones de Comisión Directiva, pedido por Leiva solicitando más presencia en la localidad. Por ello como Secretario General hacemos un mea culpa y vamos a trabajar toda la semana a fin de mejorar la paz social reflejada entre trabajador, empresarios, gobierno nacional y provincial”. Hoy nos encontramos con problemas con la empresa Brava Ingeniería, ya que no se cumplieron con actas, donde que los compañeros de “Lihuen” debían ser absorbidos y son 12 que no han ingresado aún, no respetan las condiciones laborales ni salariales, cobrando un 40% menos que con la empresa anterior. Tenemos libertad de acción al visitar a la Secretaria de Trabajo.

Por ello, se realiza un paro de 24 hs afectando a toda el área donde opera PS y por ende a las empresas de servicios que se ven afectadas por contrato, ya que no existe tampoco personal de seguridad en el lugar”. Petróleo Sudamericano tiene que entender que no se puede manejar sólo con el abogado, tienen ellos sus titulares, deben estar presentes en las negociaciones. Es una vergüenza que esta operadora no tenga ni siquiera personal de seguridad en el área. Ya partiendo desde esta base damos cuenta de la desidia con la que operan.

Vamos a actuar con todo lo necesario para cuidar al compañero petrolero. Ya atravesamos el tema de conciliación obligatoria, caso contrario se deben aplicar multas hacia la empresa por incumplimientos y seguiremos buscando soluciones, queremos resolver problema y no dilatando el tema a través de un abogado, sino con los responsables de PETROLEO SUDAMERICANO”. Dijo Pereyra

Rucci: “Vamos a estar en Catriel, acompañando a los compañeros a fin de buscar soluciones, porque si las empresas actúan mal vamos a trabajar duro contra las irregularidades”. Expresó

