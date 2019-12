Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

(C25N) Un grupo de padres se presentaron en la Delegación de Educación para manifestar su preocupación por la falta de respuestas en asegurar lugar para estudiantes de nivel medio.

Luego de realizados los sorteos para ingresar en los distintos colegios secundarios, se detectó que hay un faltante de plazas para los alumnos, de modo que no tienen la posibilidad de elegir a que colegio concurrir.

Los problemas comenzaron precisamente con los sorteos, sobre todo el inconveniente surge con las escuelas técnicas. Es ahí donde se produce la mayor demanda.

“Estamos acá porque no nos dan ninguna solución, primero hablamos con la supervisora y ahora nos dirigimos aquí al Consejo para tratar de tener una solución. Nuestros hijos están con toda la ansiedad que no saben a qué escuela van a ir, y si van a poder ingresar al colegio que ellos eligieron. Queremos saber quién es el responsable. Estamos en Diciembre y resulta que hoy 80 chicos que no saben dónde van a van a cursar sus estudios. Me sorprende la falta de previsión

Advertisements

Palabra del delegado Marcelo Bustos:

“La situación es compleja, los papás vienen a exigir el derecho de Educación de sus hijos, que no es ni más ni menos lo que quiere cualquier padre para la educación de sus hijos, en este caso, la mayor demanda se produce en las escuelas técnicas”. Dijo el funcionario a “Radio Alas”

Estamos hablando de 80 alumnos, una cantidad no menor, la cual si bien no es una novedad, es una realidad que vivimos todos los años por las características culturales de la localidad con el tema de las escuelas técnicas, no obstante eso, creo que los padres llegan a Concejo enviados por la Supervisora que le dice que el que tiene la última palabra soy yo, cuando en realidad lo único que está haciendo con esa actitud es cubrir su irresponsabilidad y su falta de compromiso con Catriel”.

“Mal puede hacerse cargo de esta situación, una supervisora que viene dos horas por semana a Catriel”. Finalizó