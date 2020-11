(C25N) “No me extraña que no nos hayan invitado. Desde que asumió la sra Germanier no nos tienen en cuenta para nada. Una vez me dijo: y ustedes que hicieron por Catriel?”.

Así reaccionó Roberto Rojas, presidente de la agrupación “Veteranos de Malvinas”, al enterase sobre la realización del acto en conmemoracón del bicentenario del Izamiento por primera vez de la Bandera Agentina en Malvinas.

“Para el 2 de Abril en Catriel no se hizo nada, sabemos que por la pandemia no hay actos masivos, pero ni siquiera Izó la bandera en la plaza Islas Malvinas. Desde que asumió la intendencia esta señora las cosas se hacen de otra manera”.

“Yo entiendo que no estuve hace 200 años en las Islas Malvinas hace 200 años. Pero estuve cuando se recuperaron las nuestras Islas”. Dijo el Veterano

Foto archivo 2.019

“Ella tiene algún pensamiento extraño con nosotros, no hace mucho le planteamos que posibilidad había de que alguna calle lleve el nombre de los ex combatientes, somos cuatro o cinco nomas. Ella nos contestó: “Y ustedes qué hicieron por Catriel”.

“Con ese pensamiento tan mezquino, es obvio que no nos van a invitar a ningún lado y mucho menos figurar en alguna calle.

“En la gestión de María Rosa siempre fumos invitados de honor por ejemplo a los almuerzos de pioneros y otros actos”.

“Espero que en una próxima gestión, no creo que sea ésta, nos integren como ocurre en todo el País donde hay un respeto por lo que hicimos”. Finalizó el Ex combatiente de Malvinas Roberto Rojas.

ACLARACION DESDE EL MUNICIPIO

El Director de Ceremonial y Protocolo salió a responsabilizarse del olvido sobre la invitación al acto y dijo que ya presentó su renuncia. “Hay que decir que este gobierno fue el que les pagó los pasajes para que los excombatientes puedan regresar y visitar las Malvinas, se está haciendo el Mausoleo en el cementerio local a pedido de ellos y varias cosas más”. Dijo el funcionario, detallando los beneficios del gobierno hacia los veteranos.

El acto mencionado, se realizó este viernes 7 de noviembre a las 12:00 hs en el mástil de avda San Martín y Corrientes y contó con la presencia de la Intendente, el comisario y un puñado de funcionarios.