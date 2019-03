La empresa estatal Aguas Rionegrinas informa a los vecinos de Catriel, que por los trabajos de limpieza que realiza anualmente el Departamento Provincial de Agua (DPA) sobre el canal terciario, se registrará una baja en la presión en toda la red.

Los trabajos comenzarán el lunes 17/3 y se prolongarán durante toda la semana, desde las 7 de la mañana hasta las 15 hs aproximadamente.La tareas consisten en la limpieza de la suciedad natural que transporta el canal.

Desde Aguas Rionegrinas se recomienda que mientras transcurra estas tareas, hacer un uso racional del recurso, evitando el derroche y priorizando el consumo y la higiene personal, a fin de evitar el desabastecimiento de los tanques de reserva.

Algunos consejos a tener en cuenta:

-Evitar el uso de las mangueras para la limpieza de veredas. Utilizar un balde con agua.

-Evitar el uso de mangueras para riego de calles de tierra. Esta tarea debe ser realizada por el camión regador.

-Utilizar a carga llena el lavarropas.

-No dejar canillas abiertas sí no utiliza el agua.

-Al lavar los alimentos o utensillos de la cocina, utilizar un tapón en la bacha de lavado. En caso de no contar con ello, usar un recipiente profundo o balde. Solo abrir la canilla para el enjuague.

Por dudas, consultas o reclamos, la empresa recuerda que se encuentra disponible la línea telefónica gratuita: 0800 999 24827.