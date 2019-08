Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

(C25N) “Las personas que van a ingresar a trabajar al hospital son todos allegados a ATE y familiares de municipales”. Expresó un grupo de trabajadores del hospital Catriel, esta mañana. Realizaron una asamblea para dar a conocer la emergencia por la falta de insumos y refutar las declaraciones del ministro de salud Fabián Zgaib.

En la visita a las instalaciones del nuevo hospital de la ciudad, cuya obra se encuentra en la etapa final de construcción, el ministro de Salud se refirió a la falta de insumos: “tuvimos un par de días después de las PASO donde ningún proveedor nos vendía, pero fueron un par de días solamente, hoy no falta nada, no faltó en ningún momento, yo lo releve personalmente con todos los directores de la provincia y con la Dra. Laura Leiva también”.

Además aseguró: “estamos sosteniendo el sistema, hemos buscado financiamiento, yo personalmente fui a cobrar a las obras sociales, porque no solo con el fondo de funcionamiento que tienen los hospitales que dependen de nosotros se puede funcionar hoy, porque la demanda ha aumentad muchísimo”.

Zgaib reconoció que con el tema de las prótesis hay retrasos: “hemos tenido órdenes de compra que se han dado de baja, gente que no cotizó y es más complejo porque tiene mucho componente dólar. Espero que se vaya resolviendo y que las empresas vuelvan a trabajar normalmente”. Concluyó el ministro de salud.

ENOJO DE EMPLEADOS Y ASAMBLEA

Las declaraciones de Zgaib cayeron como una bomba en el seno del hospital Catriel, donde los empleados del centro de salud se autoconvocaron en asamblea y salieron a refutar al funcionario provincial. “Escuchamos y nos enteramos a través de “Radio Alas” acerca de la llegada del ministro a Catriel, sólo se convocó a dos personas del hospital, pareciera que debe ser todo en secreto. Además dijo que está todo en orden, que solo fue una semana, que los insumos ya están, me llama la atención porque el dólar sigue subiendo y los distintos sectores del hospital tienen problemas de insumos para realizar las tareas”.

La Técnica del Laboratorio indicó: “en nuestro sector hace dos semanas que estamos con los insumos de urgencia, sin reactivos, no teníamos para hacer test de embarazos, lo exigíamos y nos decían que había falta de presupuesto o que no había cotizaciones. La suba del dólar les vino como anillo al dedo para decir que es un problema del dólar, pero esto viene sucediendo desde febrero. Lo planteamos en asamblea a la directora del hospital, y allí surgió que el presupuesto que se está utilizando de hace tres años y más”.

“Justo hoy que llegó el ministro, llegaron algunos reactivos, y también jeringas, que hace dos meses no teníamos”. Se sorprendió la profesional.

“La gente está muy ilusionada que el hospital nuevo va a ser la salvación, pero no es así porque en estas condiciones irnos a ese hospital va a ser peor, es más grande, pero la misma complejidad”, sostuvo.

Por su parte, la farmacéutica del hospital exigió: “vamos a solicitar el aumento de presupuesto porque no alcanza para nada. Con la administradora trabajamos el día a día para darle solución a algunos pacientes que tienen necesidades extremas, pero no estamos cubriendo todas las necesidades del paciente ambulatorio, que deambula todos los días pidiendo su medicación y no llega, no se puede comprar, la orden bajada de dirección es que no alcanza la plata”.

“No hay equidad con todos los pacientes, hay que elegir a quien se le puede entregar medicación y a quien no, nos duele un montón que el ministro diga que no está pasando lo que está pasando, es como si viviera en una realidad paralela” dijo con preocupación.

“Hace dos semanas se solicitó una reunión donde la directora dijo que estábamos en crisis, que debíamos atender las urgencias…. pero en farmacia todo es urgencia, todo paciente hipertenso si no retira hoy la medicación se va a su casa y no la toma porque no tiene plata para comprarla”, denunció.

Además se sinceró “desde nuestro lugar tratamos de conseguir muestras médicas, le pedimos a los visitadores, algunas de las chicas de las farmacias salieron a pedir a los consultorios. Va llegando pero poco, esa no es la solución. Así no se puede seguir, si tenemos dirigentes ellos deben buscar la solución para ver como seguimos trabajando”.

DENUNCIA CONTRA A.T.E

En medio de la asamblea de los empleados del hospital por la falta de insumos, se realizó una fuerte denuncia: “hay algo que nos molesto en lo más íntimo, cuando el ministro dijo que en una semana iba a bajar personal para hacer un relevamiento de los nuevos ingresantes y demás. El viernes me convocaron a una reunión al hospital, en ese momento estaba la directora a cargo Débora Colliú y los representantes de ATE, para ponerme una persona para ayudarme a hacer las tareas, yo me opuse porque mi oficina no es lugar para sacar información y que maneje cualquiera que no se pueda hacer responsable”.

“La reunión finalizó en que tenemos que preparar a esta gente porque van a ser los ingresantes para el nuevo edificio, mi molestia pasa porque todos los días desde hace meses desfila gente trayendo su currículum porque tiene necesidad de trabajar, capacitarse y tener un trabajo digno. Por lo que pude observar en forma personal, los ingresantes que tenemos desde un tiempo a esta parte y peor desde las elecciones, son todos allegados ATE y familiares de municipales” denunció.

“No me voy a prender en esto ni en la política ni en los gremios, están jugando con la necesidad, la ilusión y entusiasmo que tiene mucha gente de ocupar un lugar. La gente que va a entrar a dedo ya está”, reclamó

“Los hospitales se están incendiando, pero el ministro hizo un encuentro de directores en Bariloche para formarse en liderazgo. Estas cosas llaman la atención”, concluyó la empleada del hospital.

LA PALABRA DE ATE

Por parte del gremio ATE se pidió el derecho a réplica, la Secretaria Adjunta de la seccional Catriel Nora González argumentó: “de ninguna manera ATE está digitando quien va a entrar y quien no, esto nos toma de sorpresa. La semana pasada tuvimos una reunión donde presentamos persona que nos habían solicitado, eran compromisos que venían del mes de mayo y siempre estaba ese pedido de los servicios. Nosotros no hacemos más que cumplir dentro del marco y del trabajo que llevamos adelante”.

“Acá pasó algo en la reunión que no está bueno que lo salgamos a ventilar, solicitamos a varios jefes del hospital para que se hicieran presentes para no pasar por arriba de ellos y presentarles las personas que iban a ingresar esa semana. Todos dieron la bienvenida y estaban de acuerdo con colaborar con ese personal, solo hubo una persona que se opuso, hoy tenemos estos dichos y cuestionamientos a raíz de esto”, se quejó.

Consultada por los ingresos al hospital que serían ‘digitados’, aclaró: “no es gente que ha trabajado en la campaña, nunca hablamos de compromisos, solo queremos colaborar con el nosocomio. Es gente que necesita trabajar”.

En la asamblea realizada por los empleados del hospital se dejó entrever que serían alrededor de 45 personas las que ingresarían a trabajar en el nuevo edificio del hospital. “Me toma por sorpresa, ni siquiera sabemos el número de personas que pueden llegar a ingresar, solo llevamos 4 trabajadores, también a pedido de la Dra. Laura Leiva”, indicó González.

“Celebramos día a día lo bien que estamos, en la mejor instancia de diálogo, trabajamos junto al ejecutivo municipal, junto a educación, a salud, y no necesitamos utilizar presiones de ningún tipo”. Concluyó Nora González, secretaria adjunta del gremio ATE.