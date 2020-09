“Lo importante es que no sólo se sumó gente desocupada o que está en su casa con el sueldo mínimo, me encontré con personas que están en actividad pero se solidarizaron con el reclamo”. Dijo Daniel Lezcano, uno de los organizadores de la marcha

Más de un centenar de vehículos se movilizó este viernes por la tarde con desocupados y petroleros que piden volver a los yacimientos. La ruidosa caravana recorrió las calles de la ciudad y prometieron una tercera marcha en lo inmediato en caso de no haber soluciones.

En diálogo con este medio, Lezcano reflexionó: “Nos dimos cuenta que los reclamos hoy no sólo son por trabajo, hay vecinos que demandan mucho más que eso. Hay familias que toda la vida vivieron en Catriel y no logran insertarse en la sociedad. El gobierno debe luchar y respetar a quienes son nativos o hace años que viven aquí. Hay que evitar el desarraigo, la gente no se quiere ir a trabajar a otro lado, hay que evitar el desmembramiento de la familia”.

“No siquiera se controla a las empresas que se llevan la producción de nuestro suelo. No se controla el 80/20, no se controla el compre local. Las operadoras hacen lo que quieren y la comisión de seguimiento de contratos petroleros ni siquiera se reúne. Acá hay una cuestión política y no la saben resolver”.

“Necesitamos que se ponga en marcha la tan mentada diversificación productiva”.

“Nos llamaron desde el municipio y de la Secretaría de Hidrocarburos, pero fue hoy y con la condición que suspendamos la marcha. Así no se resuelven estos temas tan importantes para todos los Catrielenses”.

“Responsabilizamos al gobierno local y provincial por la situación que vivimos los trabajadores y las pequeñas empresas”. Finalizó Lezcano

