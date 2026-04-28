Catriel: una locura!!. Una bala y dos armas blancas en un colegio

Ocurrió en una escuela secundaria de la ciudad este martes. Se activó el protocolo que implementa el Ministerio de Educación.

Según trascendió, un alumno denunció ante las autoridades escolares que encontró una bala en uno de los baños. Inmediatamente se realizaron als tareas previstas en estos casos. Se llamó a la policía que decidió revisar las instalaciones y además de encontrar el proyectil denunciado, minutos después se encontró un cuchillo en un armario y una navaja en el estacionamiento. Se cree que los alumnos arrojaron los elementos ante la presencia policial.

Ante los sucedido, la Institución publicó un comunicado